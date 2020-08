Zeman vyhlásil termíny voleb pro lidi v karanténě

Praha - Prezident Miloš Zeman v úterý vyhlásil termíny podzimních senátních a krajských voleb pro lidi v karanténě. Na takzvaných volebních stanovištích budou volit ve středu 30. září, v druhém kole senátních voleb o týden později. V tzv. pobytovém zařízení se volby budou konat ve čtvrtek 1. října, druhé kolo senátních voleb pak 8. října. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Zeman podle Ovčáčka o termínu voleb rozhodl již v úterý. Od úterního večera je prezident v nemocnici se zlomenou rukou a podrobil se operaci.

Lidé, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek hlasovat v krajských a senátních volbách díky speciálnímu zákonu, který byl nedávno přijat. Na jeho základě Zeman termíny vyhlásil.

Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, tedy na drive-in volebních stanovištích. Případně si budou moct vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízené karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.