Zeman varoval při jmenování Šimky před politizací NSS

Praha - Prezident Miloš Zeman varoval při dnešním jmenování nového předsedy Nejvyššího správního soudu (NSS) Karla Šimky před politizací této instituce a expandováním mimo okruh její působnosti. Tato tendence podle něj kazí renomé soudní soustavy a vede k "poznámkám o soudcokracii, případně o třetí komoře Parlamentu". Zeman také zkritizoval NSS kvůli délce vyřizování kauz.

"Každá instituce, soudy nevyjímaje, má tendenci expandovat mimo okruh své působnosti. Týká se to soudů, týká se to legislativy a týká se to výkonné moci včetně prezidenta republiky. Budu rád, když se vám podaří tuto tendenci (...) potlačit tak, aby se Nejvyšší správní soud věnoval skutečně záležitostem práva," řekl prezident Šimkovi.

NSS má podle Zemana "celou řadu problémů", z nichž prezident zmínil "dlouhou dobu vyřizování různých kauz". "Pokud se nemýlím, tak v současné době je to 270 dnů, což je dvakrát více než před několika lety," podotkl.

Zeman také připomněl, že protektorátní prezident Emil Hácha dříve působil právě jako předseda československého NSS. "Byl to vynikající právník. Bohužel, nechal se vnutit do politiky a stal se obětí okolností, které nemohl ovlivnit. Věřím, že vám se nic takového nestane, pane předsedo, ale je dobré si tuto tradici občas připomenout," dodal.

Předchozí šéf NSS Michal Mazanec skončil na sklonku loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let. Zeman mu dnes vzkázal poděkování za jeho práci. Řekl, že věří, že Mazanec bude Šimkovi i nadále oporou a rádcem.

NSS, který sídlí v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Aktuálně u něj působí 35 soudců. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.

Rozhodnutí o jmenování Šimky spolupodepsal premiér Petr Fiala (ODS). K Šimkovi uvedl, že je respektovaný, renomovaný a má všechny předpoklady pro výkon předsedy NSS.

Šimka, který se narodil v roce 1973, vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a německém Pasově. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce, a to od roku 2001. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004 až 2005. Od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem NSS a později i předsedou senátu. Předsedal kárnému senátu pro věci soudců.

Prezident mohl nového šéfa NSS vybírat pouze z řad soudců tohoto soudu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) už dříve uvedl, že mezi kandidáty byli vedle Šimky soudci Filip Dienstbier a Barbara Pořízková. Předchozí ministryně Marie Benešová (za ANO) navrhovala jako kandidáta na Mazancova nástupce Dienstbiera.