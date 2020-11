Zeman v úterý jmenuje Mlsnu předsedou antimonopolního úřadu

Ilustrační foto - Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna sleduje instruktážní video o hygienických opatřeních ve volebních místnostech 25. září 2020 v Praze na tiskové konferenci ministerstva vnitra k připravenosti na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu.

Ilustrační foto - Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna sleduje instruktážní video o hygienických opatřeních ve volebních místnostech 25. září 2020 v Praze na tiskové konferenci ministerstva vnitra k připravenosti na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Prezident Miloš Zeman v úterý jmenuje náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to dnes sdělil Pražský hrad. Mlsna ve funkci nahradí Rafaje, který k 1. prosinci rezignoval. Jmenování Mlsny prezidentovi navrhla vláda. Zeman také tento týden jmenuje nové soudce a rektora Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích.

Jmenování Mlsny se uskuteční v úterý odpoledne na Pražském hradě. Ve funkci vystřídá Rafaje, na jehož konec tlačili zástupci vládní koalice. Mlsna ČTK minulý týden řekl, že v prvním roce chce především obnovit důvěryhodnost antimonopolního úřadu v odborných kruzích i u veřejnosti.

Dvaačtyřicetiletý Mlsna vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 11 uchazečů. Jedním z nich byl bývalý ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík, dalšími například bývalí místopředsedové antimonopolního úřadu Robert Neruda a Michal Petr, nynější první místopředseda úřadu Hynek Brom a státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta.

Mlsna opustí post náměstka ministra vnitra, který je zodpovědný například za organizaci voleb. Výběr jeho nástupce se bude řídit zákonem o státní službě, řízením sekce bude do uzavření výběrového řízení pověřen jeden z ředitelů sekce, uvedl Mlsna.

Babiš na funkci předsedy antimonopolního úřadu poprvé vyhlásil výběrové řízení, dosud nového předsedu vybírali politici. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci. Zeman již dříve řekl, že Mlsnu považuje za velmi vhodného kandidáta na post šéfa ÚOHS.

Prezident tento týden také jmenuje nového rektora VŠTE, stane se jím dosavadní prorektor Vojtěch Stehel, kterého v červenci zvolil akademický senát. Jeho jmenování schválila i vláda. Funkční období Stehela má začít od ledna a mělo by trvat do konce roku 2024. Vystřídá Marka Vochozku, jemuž končí osmiletý mandát, a znovu tak do čela školy kandidovat nemohl. Na VŠTE bude dosavadní rektor nadále působit v pozici profesora Ústavu znalectví a oceňování. Zeman má v plánu ve středu také jmenovat desítku nových soudců, které mu navrhla vláda.