Praha - Prezident Miloš Zeman v neděli odletí na státní návštěvu Izraele. Do středy se v židovském státě setká s hlavními politickými představiteli a jako první český státník promluví na schůzi izraelského parlamentu Kneset. Důležitým bodem programu bude v Jeruzalémě otevření Českého domu, ve kterém budou sídlit České centrum, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Vyplývá to z informací, které novinářům poskytli ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman v prezidentské funkci zavítá do Izraele podruhé, poprvé byl v zemi v říjnu 2013. Český prezident se netají svým příklonem ke Státu Izrael, opakovaně se ho zastal v palčivých otázkách blízkovýchodního konfliktu. Podle Jindráka je cesta koncipována jako bilaterální návštěva, palestinská území tak prezident nenavštíví. Se zástupci Palestiny jednal v polovině listopadu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Zeman s manželkou Ivanou do Izraele odletí v neděli dopoledne. Kvůli početné delegaci jsou vyčleněna na přepravu dvě letadla. Zemana doprovodí předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), několik ministrů včetně ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nebo ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO). Poletí i předseda české Federace židovských obcí Petr Papoušek a desítky zástupců českých firem.

Na úvod programu prezident po příletu položí věnec u hrobu zakladatele židovského státu Theodora Herzla, večer se pak setká s podnikateli a zúčastní se podpisu několika memorand o spolupráci. V pondělí dopoledne Zemana přijme s vojenskými poctami izraelský prezident Reuven Rivlin, odpoledne se pak setká s předsedou Knesetu Julim Edelsteinem a promluví před zákonodárci. Podle Pražského hradu se tak stane prvním Čechem, který mohl v Knesetu vystoupit. Z představitelů dalších zemí měl letos takovou příležitost jen americký viceprezident Mike Pence. Večer pak byl Zeman pozván na státní večeři.

V úterý Zeman poobědvá s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hlavním bodem úterního programu bude slavnostní otevření Českého domu, které je podle Pražského hradu významným a symbolickým politickým gestem. Zeman se netají tím, že by ČR měla přesunout do Jeruzaléma z Tel Avivu svou ambasádu, s čímž zásadně nesouhlasí Palestinci či arabské státy. Podporu vlády, která by takový krok musela schválit, zatím nezískal. Dá se předpokládat, že prezident opět před zástupci Izraele bude o stěhování velvyslanectví mluvit. A právě otevření Českého domu vnímá jako předstupeň k tomuto přesunu.

Český dům nebude mít diplomatický status, své zastoupení v něm budou mít některé státní agentury. Konat by se v něm mohly třeba podnikatelské semináře či jednání s investory. Sídlit bude v budově Cinematéky v blízkosti jeruzalémského Starého Města. Na otevření Českého domu naváže státní recepce.

Návštěvu Izraele ukončí Zeman ve středu. Ještě před odletem by mohl vyjet do některého z izraelských regionů. Zda se cesta uskuteční, bude záležet na aktuální bezpečnostní situaci. Vztahy Izraelců a Palestinců se nedávno opět vyhrotily a vyústily v ostré střety včetně raketového ostřelování Izraele a izraelských náletů na Pásmo Gazy.

Zeman zároveň do Izraele přiletí v době politické krize, kdy kvůli sporům o reakci na útoky palestinských radikálů rezignoval ministr obrany Avigdor Lieberman. Vládní koalice má nyní ve 120členném Knesetu těsnou většinu 61 hlasů a hrozí předčasné volby. Podle Lidových novin opozice hrozí bojkotem Zemanovy návštěvy, protože šéf Knesetu chce zakázat naplánovanou pondělní konferenci o židovských osadnících. Argumentuje tím, že v pondělí bude parlament vytížen návštěvou českého prezidenta. Opozice proto hrozí, že na den vystoupení Zemana zařadí hlasování o nedůvěře vlády.