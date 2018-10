Praha - Prezident Miloš Zeman udělí 28. října státní vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi. Dnes to řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Média už o ocenění popového zpěváka, který proslul hudbou k muzikálům i spartakiádní písní Poupata, spekulovala v minulosti. David Zemana podpořil v prezidentské kampani.

"Moje kritérium je velmi jednoduché. To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice," řekl Zeman, podle čeho se rozhoduje o udělení státního vyznamenání. David podle něj toto kritérium naplnil, protože celý život zpívá milionům lidí.

Zemana nepřekvapí, pokud se k vyznamenání Davida objeví kritické hlasy. "Lidská závist obecně a v Česku zvláště je téměř nekonečná," řekl. "Každé jméno vyvolá kontroverzi. U Michala Davida nemůžete říkat, že nic v životě nedokázal," řekl.

Prezident ale neočekává, že by vyznamenání pro popového zpěváka vedlo k podobným protestům, jako když se v roce 2016 rozhodl neudělit vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu. "Kdyby někdo demonstroval kvůli Michalu Davidovi, byl by to velký hlupák," řekl Zeman.