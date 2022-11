Zeman udělí milost manželům, kteří prodávali psychotropní nápoj

Praha - Prezident Miloš Zeman udělí milost polskému manželskému páru Jaroslawovi a Karolíně Kordysovým, kteří byli odsouzeni za nelegální obchody s psychotropním nápojem. Na twitteru to uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). O milost pro manžele dříve Zemana požádal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

"S panem prezidentem Zemanem jsme projednali případ manželů Kordysových. Pan prezident mi sdělil, že mému návrhu na omilostnění obou vyhoví. Děkuji Miloši Zemanovi za moudré a lidské stanovisko," napsal Blažek.

Zeman tak udělí 22. a 23. milost. V druhém funkčním období jich bude 14.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Vrchní soud v Olomouci zvýšil trest obžalované, kterou původně ostravský krajský soud poslal do vězení na 5,5 roku. Jejímu muži naopak trest o půl roku snížil. Třetímu obžalovanému Petru Kanawkovi, který se podílel na dovozu nápoje ayahuasca z odvaru z lián, který je v Česku na rozdíl od Peru na seznamu drog, soud potvrdil podmíněný trest. Všechny tři soud z ČR vyhostil.

Michálek na twitteru prezidentovi za rozhodnutí o udělení milosti poděkoval. "Věřím, že časem změníme trestní politiku, aby soudce nenutila k nespravedlivým rozsudkům," uvedl. Také předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal, že je důležité změnit zákony drakonicky trestající věci s minimální či žádnou společenskou nebezpečností, zatímco za brutální činy jsou tresty často mírné.

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Tyto zásady několikrát nesplnil, omilostnil například doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.