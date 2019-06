Zeman: Účastníci invaze do ČSSR nemají mít status veteránů

Praha - Podle prezidenta Miloše Zemana nemají mít účastníci invaze z roku 1968 do tehdejšího Československa postavení válečných veteránů. Podporu tohoto návrhu považuje za nepřátelský akt vůči ČR. Chce to říct ve čtvrtek ruskému velvyslanci. Zeman to dnes řekl v rozhovoru na Frekvenci 1.

Návrh některých ruských poslanců ve středu označila Sněmovna za "odporný pokus legitimizovat okupaci". Kritizovalo ho i české ministerstvo zahraničí i senátní zahraniční výbor. Zeman dnes řekl, že za návrhem stojí dva "pošukaní" poslanci ruské Dumy. Označil ho za hluboce urážlivý.

"Okupace v roce 1968 byla mezinárodní zločin a ti, kdo se ho dopustili, nemají mít status válečných veteránů," řekl prezident. "Každý, kdo podporuje tento návrh, se dopouští nepřátelského aktu vůči ČR," podotkl. V takovém případě by byl podle svých slov nucen reagovat.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.