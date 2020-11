Zeman: Trump by to měl vzdát a umožnit Bidenovi ujmout se funkce

Praha - Bylo by rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi ujmout se funkce, prohlásil prezident Miloš Zeman na adresu Donalda Trumpa v rozhovoru pro Parlamentní listy. Nynější republikánský šéf Bílého domu stále odmítá uznat porážku v nedávných volbách amerického prezidenta a vítězství svého demokratického soupeře Joea Bidena. Argumentuje údajnými volebními podvody, proti nimiž se chce bránit přepočítáváním hlasů v některých státech či zpochybněním výsledků u soudů.

Zemana překvapilo, že vítězství Bidena vyhlásila média. "A nikoli, jak je to například v kultivovanější zemi, to je v České republice, volební komise", uvedl.

"Nicméně ať je volební legislativa jakákoli, je tam možné udělat určitý počet kroků, ať už jde o přesčítání hlasů tam, kde byl rozdíl minimální, anebo obrácení se na soud. Sám se domnívám, že by bylo daleko rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi, aby se ujal své funkce," řekl Zeman.

Český prezident stejně jako většina zahraničních státníků poblahopřála Bidenovi ke zvolení do čela Spojených států v sobotu 7. listopadu poté, co jeho vítězství oznámily na základě prognóz získaných hlasů všechna hlavní média v USA. Zeman v blahopřejném dopise uvedl, že američtí voliči vyjádřili vůli ke změně a ocenili služby, které občanům Spojených států Biden přinesl v minulosti. Věří ve spolupráci, nikoli ekonomické restrikce USA vůči Evropě, se kterými dlouhodobě a hluboce nesouhlasí.

I další čeští politici od nové administrativy očekávají utužování česko-amerických vztahů a transatlantické spolupráce.

Zeman nyní uvedl, že je nutné počkat minimálně půl roku s hodnocením toho, jak se politika nového prezidenta a jeho vlády projeví na vztazích s Českou republikou. "Ne vždy to, co říkáte před volbami, je totožné s tím, co říkáte a děláte po volbách," dodal český prezident.