Zeman: Tajné služby příjezd ruského agenta s ricinem nepotvrdily

Praha - Pokud by do Česka přijel ruský agent s ricinem, musely by to české tajné služby podle prezidenta Miloše Zemana potvrdit. To se ale nestalo, žádnou zprávu od nich nedostal, řekl dnes prezident v Českém rozhlasu Radiožurnálu. Prezident zároveň zkritizoval dvě tajné služby, Bezpečnostní informační službu (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace, považuje je za naprosto zbytečné. Ruskou pohrůžku trestním stíháním lidí, kteří stáli za odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva Zeman považuje za přemrštěnou reakci. Je to ale podle něj reakce na hloupost dotyčných politiků.

Podle týdeníku Respekt přijel do Česka pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin, policie to údajně vyhodnotila jako riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Dostali proto policejní ochranu.

Zeman v souvislosti s česko-ruskými spory o výklad dějin, a to nejen druhé světové války, ale i okupace z roku 1968, řekl, že by si přál, aby nikdo nemluvil do českých vnitřních záležitostí. Týká se to podle něj i amerického velvyslance Stephena Kinga, který zaslal členům rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny dopis, ve kterém označil zvažovanou digitální daň za diskriminační. Poslance zároveň varoval před možným zavedením odvetných opatření ze strany USA.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté. Jedním z důvodů je spor o odstranění sochy sovětského maršála Koněva. Rusko pohrozilo osobám, které jsou za sejmutí sochy odpovědné, trestním stíháním. Týkalo by se to i Koláře. Zeman to označil za přemrštěnou reakci, která je ale reakcí na hloupost, kterou udělali "naši jinak bezvýznamní politici". Když je podle něj politik bezvýznamný, snaží se něčím upoutat, ať už sexuálním skandálem, krádeží peněz, nebo zviditelněním tímto způsobem. "Já si myslím, že Praha 6, Praha i Řeporyje se mají starat o své osídlení a politiku, která je, řekl bych, celostátní, ponechat na politicích," řekl Zeman.

Kromě Koláře policejní ochranu dostal i Hřib, který čelí kritice příznivců Ruska kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy.

Podle Zemana je otázka, zda v rámci svého zviditelňování tito politici sami o policejní ochranu nepožádali. "Český prezident by měl stát za svými občany, a nikoliv hájit zájmy cizích mocností," reagoval Hřib. Ve vyjádření poskytnutém ČTK připomněl, že právo na obecní samosprávu občanům garantuje ústava. Přejmenování náměstí Borise Němcova podle něj požadovali v petici místní občané a Koněv je kontroverzní postava, protože dal například bombardovat Mladou Boleslav den po konci války. "Čímž zavraždil 150 našich občanů včetně dětí a to jen proto, aby mu neutekli Němci do amerického zajetí," doplnil Hřib.

Novotný označil prezidenta za senilního starce. "Pražský hrad považuji za rusko-čínskou ambasádu," podotkl pro server iROZHLAS. Kolář uvedl, že si prezidentovými vyjádřeními nechce kazit úterní připomínku Pražského povstání. "O slovech pana prezidenta si nemyslím nic, jeho komentář jsem neposlouchal," doplnil.

Podle Zemana kdyby opravdu do ČR ruský agent s ricinem přijel, české zpravodajské služby by to musely potvrdit, což se zatím nestalo a žádnou takovou zprávu od nich nedostal. Prezident zároveň řekl, že ČR má tři tajné služby, dvě z nich považuje za "naprosto zbytečné". Nejvíce věří Vojenskému zpravodajství, které žádnou informaci o ruském agentovi podle něj nepřineslo. Česká republika dále zřizuje kontrarozvědku BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), který má vnější působnost. Zeman již v minulosti mnohokrát kritizoval BIS a jejího ředitele Michala Koudelku, kterého opakovaně odmítl jmenovat do generálské hodnosti. BIS ve svých výročních zprávách varuje před vlivem Ruska a Číny a před jejich tajnými službami.