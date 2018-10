Praha - Prezident Miloš Zeman se na začátku listopadu v Šanghaji setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. ČTK to dnes řekl ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Na cestu do Číny doprovodí českou hlavu státu i čtveřice členů vlády Andreje Babiše (ANO) a početná podnikatelská delegace. Zeman bude jednat i s primátorem Šanghaje a místními politiky.

Zeman se chystá na svou čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta. Se Si Ťin-pchingem se setká celkově posedmé. Hovořit by měli o ekonomických záležitostech, strategickém partnerství obou zemí, dostat by se mělo i na téma 70. výročí navázání diplomatických styků s Čínou, které bude příští rok. Debatovat budou i o mezinárodní a regionální politice a vztahu Číny s Evropskou unií.

Jedním z hlavních cílů cesty prezidenta je podpora ekonomické diplomacie, druhá linie je politická. Do Číny společně s hlavou státu zamíří ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně průmyslu Marta Nováková, ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), kteří budou u vrcholné schůzky delegací s prezidentem a chystají i vlastní jednání.

Zeman se v úvodním dni návštěvy zúčastní slavnostní večeře spolu se zhruba třemi desítkami prezidentů a premiérů. V pondělí 5. listopadu pak bude u zahájení šanghajského mezinárodního veletrhu China International Import Expo, který se věnuje dovozu do Číny. Zeman i Si Ťin-pching by měli navštívit český stánek.

V pondělí vystoupí Zeman jako řečník v diskusním panelu, v úterý se pak zúčastní fóra s českými podnikateli, kde bude mít projev. Bude zde také uzavřeno několik memorand. Promluví také někteří ministři a zástupci podnikatelů.

Hospodářská komora ČR přiveze do Číny šedesátičlennou podnikatelskou delegaci, další desítka firem se připojí přímo v Číně, sdělil ČTK minulý týden mluvčí komory Miroslav Diro. Podnikatelé, kteří se mohli do delegace hlásit bez ohledu na velikost jejich firmy a odvětví, budou v Číně déle než hlava státu. V úvodní části cesty doprovodí Zemana od 3. do 6. listopadu při jeho návštěvě na šanghajském mezinárodním veletrhu. V druhé části od 6. do 9. listopadu zamíří delegace spolu s Novákovou do provincie Kuang-čou.