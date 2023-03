Zeman se přestěhoval z lánského zámku do svého nového domu v Lánech

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes naposledy pobýval v lánském zámku a odpoledne se přestěhoval do nového domu v Lánech. Do konce mandátu už nemá v plánu žádný oficiální program. V novém domě by měl zůstat až do čtvrteční inaugurace, řekl už dříve ČTK jeho kancléř Vratislav Mynář. Prezidentský úřad symbolicky svému nástupci Petru Pavlovi předá ve čtvrtek po poledni, kdy společně s manželkou Ivanou poobědvá s nastávajícím prezidentským párem.

Poslední oficiální akci ve své hradní kanceláři měl Zeman v pátek, kdy na Pražském hradě přijal rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena. Od té doby pobýval na zámku v Lánech. Poslední jeho oficiální akcí byla v pondělí večer schůzka s premiérem Petrem Fialou (ODS). Do nového domu podle zpravodajky ČTK Zeman přijel před 16:00.

Zemanův desetiletý mandát vyprší o půlnoci na středu. Symbolicky jej završí stažení standarty, která vlaje na Hradě v době přítomnosti prezidenta republiky v Česku. Na znamení, že nemá země prezidenta, bude uzavřena hradní Brána gigantů.

Zeman se ještě na Pražský hrad vrátí ve čtvrtek dopoledne, aby poobědval s manžely Pavlovými. Oběd se bude konat ve Zlaté jídelně a trvat bude necelé dvě hodiny. Podle informací ČTK by na jeho začátku měl končící prezident svému nástupci symbolicky předat Řád bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka, jejichž bude podle zákona nositelem. Předá mu i prezidentský klíč od Korunní komory, ve které jsou uchovávány mimo jiné korunovační klenoty.

Zeman se společně s chotí Ivanou zúčastní i následné Pavlovy inaugurace. Do Vladislavského sálu přijdou společně s Václavem Klausem, Livií Klausovou a Dagmar Havlovou. Při slavnosti budou společně sedět v první řadě mezi hosty.

Končící prezident už dříve avizoval, že po skončení svého mandátu se chce věnovat zejména knihám. Počítá ale také se zřízením své kanceláře, ve které mu bude dělat asistentku jeho manželka.

Zeman na Hradě strávil dvě volební období. Zejména druhé z nich poznamenalo jeho zhoršující se zdraví, kvůli kterému musel být na podzim 2021 hospitalizován. Od propuštění z nemocnice o něj pečují na lánském zámku zdravotní sestry. Podle Mynáře Zeman s jejich omezenou péčí počítá i nadále.

Za jeho desetileté působení mu lidé podle agentury NMS Market Research dali při hodnocení jako ve škole čtyřku. Vyčítají mu hlavně výběr spolupracovníků nebo jeho roli jako morální autority. Kritizují ho také za příklon k Rusku a Číně.