Zeman se o přijetí Staňkovy demise rozhodne po úterní schůzce

Praha - Prezident Miloš Zeman se o přijetí demise ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) rozhodne až po úterní schůzce s ním. Zeman to řekl předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi na dnešní schůzce na Pražském hradě, napsal Hamáček ČTK. Šéf ČSSD a místopředseda vlády hlavu státu informoval o svém návrhu řešení. O rezignaci Staňka spolu jednali na Pražském hradě asi půl hodiny.

Hamáček na Pražský hrad přijel krátce před 14:00. "S panem prezidentem jsme řešili otázku ministra kultury, informoval jsem jej o svém návrhu řešení. Pan prezident mi sdělil, že se rozhodne po své schůzce s ministrem Staňkem 28. května," napsal Hamáček na dotaz ČTK.

Termín potvrdil i Zeman v rozhovoru pro TV Barrandov, který byl předtočen již ve středu a vysílán dnes večer. "Řídím se zásadou, že nejdříve si musím opatřit informace. Ty informace chci slyšet od dvou lidí, jednak od pana předsedy Hamáčka a jednak od pana ministra Staňka, teprve potom se rozhodnu," řekl Zeman.

Hamáček pravděpodobně Zemanovi dnes na schůzce řekl, koho navrhne jako Staňkova nástupce ve funkci ministra. Jméno nástupce zatím předseda ČSSD nezveřejnil. Podle koaliční smlouvy přísluší výběr ministra kultury sociálním demokratům. Hamáček v pondělí řekl, že má k dispozici okruh zájemců, konkrétní být nechtěl. Avizoval pouze, že by kandidát měl být politikem. Věří tomu, že do konce května se situace vyřeší.

Staněk oznámil odchod z čela ministerstva k 31. květnu. Rozhodnutím reagoval na kritiku, která se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman se v TV Barrandov nepřímo ohradil proti diskusi, že by se chtěl Staněk odvoláním Fajta zavděčit Hradu. Premiér Andrej Babiš (ANO) mu prý v pondělí na jeho otázku, co by udělal se svým podřízeným, kdyby zjistil, že onen podřízený sám se sebou uzavřel dohodu na jeden milion korun jako doplatek ke svému platu, odpověděl, že by ho vyhodil. "Nu a pan Staněk vyhodil pana Fajta," podotkl Zeman.

Babiš v pondělí po schůzce se Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Při jejím oznámení totiž ministr kultury napsal, že se rozhodl skončit nikoliv z vlastní vůle, ale na základě požadavku Hamáčka. Nátlak na odvolání komentoval i prezident. Pokud podle něj sociální demokracie doufá, že si tlakem na Staňkovo odvolání nakloní kulturní frontu, tak je to "velmi naivní úvaha", míní. "Kulturní fronta, pokud vůbec jde k volbám, většinou volí TOP 09," dodal.

Serveru iDNES.cz Babiš řekl, že je připraven navrhnout Staňkovo odvolání, kdyby jeho rezignaci prezident nechtěl přijmout. Zatímco demisi ministra prezident přijmout podle ústavy nemusí, návrh na odvolání od premiéra ano.

Staňkův odchod by znamenal sedmou změnu v Babišově vládě.