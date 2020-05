Zeman se kvůli čínskému dopisu Kuberovi setká s Vystrčilem

Lány - Prezident Miloš Zeman se kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za "nafouknutou bublinu". Prezident Miloš Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Vystrčil dokument v minulosti kritizoval, označil ho za výhrůžný a od Zemana požadoval vysvětlení jeho vzniku.

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman ČTK řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. "Nicméně tady není co vysvětlovat," dodal prezident.

Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci Deníku N již dříve popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti. Proti Kuberově cestě na Tchaj-wan se postavili kromě Zemana i další ústavní činitelé.

Zeman zastává názor, že pokud Čína proti Kuberově cestě protestovala, tak vysocí ústavní činitelé varováním zesnulého šéfa Senátu před touto návštěvou splnili svoji povinnost. "A čínský dopis v tom nehrál jakoukoli významnější roli," řekl. Cestu mu podle něj rozmlouvali ne na základě dopisu, ale na základě vlastního přesvědčení. "Kdyby tento dopis neexistoval, postupovali bychom naprosto stejně," dodal. Vystrčilovi se chce pokusit vysvětlit, že záležitost kolem čínského dokumentu je "nafouknutá bublina hodná bulvárních novinářů, ale nehodná politiků".

Zeman neplánuje řešit kritiku sněmovního zahraničního výboru, kterému vadí, jak s ním v záležitosti dopisu komunikuje Mynář. Dopis byl podle Zemana zveřejněn a všichni věděli, že je Čína ostře proti návštěvám vysokých představitelů na Tchaj-wanu. "Tady není co řešit a ti, co nafukují tyto bubliny, v podstatě melou prázdnou slámu," poznamenal.

S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým si nedávno Zeman telefonoval, záležitost kolem dopisu neřešil. "Já myslím, že pan prezident o tom dopisu pravděpodobně vůbec neví. On mě citoval čínské přísloví orel mouchy nelapá. Mimochodem, toto přísloví existuje i v češtině," řekl Zeman.

Pražský hrad již dříve uvedl, že oba prezidenti spolu mluvili například o pandemii nového koronaviru. Dnes dodal, že dalším tématem byla ekonomická spolupráce. "Málokdo ví, že v minulém roce měřeno paritou kupní síly se Čína stala největší ekonomikou světa, těsně předstihla Spojené státy," řekl prezident. Zeman, kterého oponenti za zaměření na Čínu kritizují, poukázal na časté čínské cesty například německé kancléřky Angely Merkelové. "Myslím si, že taková ta antičínská hysterie, kterou tady rozdmýchávají například neúspěšní komunální politici, je naprosto zbytečná. Že je potřeba, abychom měli rovnoprávné ekonomické vztahy, které budou výhodné pro obě země," dodal.