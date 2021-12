Zeman se dnes v Lánech sejde s kandidátem na ministra Šalomounem

Ilustrační foto - O post ministra pro legislativu se asi bude místo šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka ucházet za Piráty nestraník, třebíčský advokát Michal Šalomoun (na snímku z 11. září 2018). Uvedlo to 16. listopadu několik médií na základě anonymních zdrojů.

Ilustrační foto - O post ministra pro legislativu se asi bude místo šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka ucházet za Piráty nestraník, třebíčský advokát Michal Šalomoun (na snímku z 11. září 2018). Uvedlo to 16. listopadu několik médií na základě anonymních zdrojů. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Devátý den dnes pokračují rozhovory kandidátů na ministry ve vládě nového premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem. Na zámek do Lán dorazil dopoledne kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) a odpoledne přijde kandidát na ministra pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Prezident bude i dnes schůzky kvůli své nákaze covidem-19 absolvovat v prostoru odděleném plexisklem.

Šalomoun se stal kandidátem na ministra pro legislativu poté, co se nominace v listopadu vzdal pirátský poslanec Jakub Michálek. Nestraník Šalomoun v minulých letech za Piráty neúspěšně kandidoval do Senátu a do Evropského parlamentu, jako právník se specializuje na autorské právo.

Cyklus domluvených Zemanových schůzek s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Čeká se ale ještě na případný náhradní termín setkání s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), jehož původní schůzku zhatil jeho pozitivní test na covid-19. Pak by se měl prezident znovu setkat s Fialou. Ten už ohlásil, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud Zeman nejmenuje všechny ministry nové vlády. Výhrady má prezident podle médií ke kandidátovi na ministra zahraničí Janu Lipavskému (Piráti).