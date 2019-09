Zeman: Rušit kulturní akce není rozumné, jako odvetu to respektuji

Bělehrad/Praha - Prezident Miloš Zeman nepovažuje za rozumné, že Čína ruší české kulturní akce. Respektuje to ale jako odvetu za činy pražského primátora Zdeňka Hřiba, který se podle prezidenta zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny. Zeman, který dnes končí státní návštěvu Srbska, to řekl na dotaz novinářů na tiskové konferenci v Bělehradě.

"Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny," řekl Zeman.

Politika jedné Číny podle něj byla aplikována všemi českými vládami i například USA. "Takže není to nic nového a pražská radnice je poněkud na špatné cestě," dodal Zeman.

Čína zamítla domluvená turné několika českých hudebních těles, která spojuje s českou metropolí. Prvním z nich byl orchestr PKF - Prague Philharmonia. Povolení následně nedostaly Pražákovo kvarteto, Symfonický orchestr Českého rozhlasu (Prague Radio Symphony Orchestra) a hudební soubor Guarneri Trio Prague. Důvodem je zřejmě dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně smlouvy o partnerství s Pekingem. Z ní chce současná rada českého hlavního města odstranit bod, kterým Praha souhlasí s politikou jedné Číny, jež neuznává nezávislost Tchaj-wanu; podle pražské radnice se do smlouvy mezi městy nehodí.