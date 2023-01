Zeman: Ředitel ÚVN řekl, že buď odejdu z nemocnice v rakvi, nebo do LDN

Praha - Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral podle prezidenta Miloše Zemana při jeho předloňské hospitalizaci několika lidem řekl, že buď hlava státu z ÚVN odejde v rakvi, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Zeman to dnes řekl v rozhovoru na webu Blesk.cz. Zavoral to podle prezidenta ale popírá. Vyjádření Zavorala ČTK shání.

Zemanův ošetřující lékař to podle prezidenta měl údajně říci tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) i jedné jeho spolupracovnici. "Řekl, a věděla to i moje žena, 'on odsud odejde buď v rakvi, nebo do LDNky'," uvedl Zeman. Prezident to řekl v komentáři na fotografii, která ukazuje v ponuré náladě jeho ženu Ivanu a dceru Kateřinu v ÚVN.

Prezident byl předloni na podzim hospitalizován dvakrát. Panovaly tehdy pochybnosti o tom, jestli je schopen plnit své pracovní povinnosti. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím.

Zeman dnes také řekl, že kvůli nemoci půl roku abstinoval od alkoholu i od cigaret, nyní si ale již může při slavnostních příležitostech skleničku alkoholu dát. Poznamenal, že mu lékaři nezakázali elektronické cigarety.

O prezidenta se od návratu z nemocnice starají v Lánech zdravotní sestry. Dnes řekl, že má slíbenu ošetřovatelskou péči i po skončení prezidentského mandátu, kdy se přesune do nově postaveného domu v Lánech. "Uvidíme, jestli se ten slib splní," řekl. Zopakoval, že stavba již dostala kolaudaci a nyní do domu naváží nábytek včetně polohovací postele.