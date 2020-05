Zeman přijal Babiše na Hradě, řešili Prymulu, V4 i opatření

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal premiéra Andreje Babiše (ANO). Na webu Hradu o tom informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Tématem schůzky byla mimo jiné budoucnost náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly nebo ekonomická opatření vlády kvůli pandemii koronaviru, řekl České televizi (ČT) Babiš. Zeman podle něj přivítal to, že by se Prymula mohl stát vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho přesvědčil Babiš po vypuknutí epidemie koronaviru. Nyní předseda vlády navrhl Prymulovi post vládního zmocněnce, informaci serveru TN.cz předseda vlády potvrdil ČT. Svůj návrh Babiš musí ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem. "Prezident to přivítal," řekl premiér ČT.

Kromě toho Zemana informoval o úterním jednání premiérů visegrádské čtyřky (V4) s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Po něm mimo jiné uvedl, že se staví kriticky k návrhu Francie a Německa na evropský záchranný program po pandemii koronaviru o objemu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun). Vadí mu, že by peníze měly jít přednostně nejvíc postiženým zemím, Česko podle něj nemůže být trestáno za to, že situaci relativně dobře zvládlo. Zároveň poznamenal, že by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června.