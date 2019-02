Praha - Prezident Miloš Zeman na sjezdu ČSSD nehodlá podpořit Jana Hamáčka při jeho obhajobě křesla předsedy strany, ale sociální demokraty. Hamáček je mu však sympatický, má podporu z řady regionálních organizací. Zeman to dnes řekl v pořadu Prezidentský Pressklub na rádiu Frekvence 1.

"Úkolem prezidenta na sjezdu jakékoli politické strany není podpořit jakéhokoli kandidáta na předsedu. I když upřímně přiznávám, že Jan Hamáček je mně sympatický a že si myslím, že má podporu své strany z řady regionálních konferencí. Není absolutně žádný důvod, proč bych proti tomu měl protestovat," řekl Zeman.

Sjezd ČSSD se bude konat 1. a 2. března v Hradci Králové a Zeman svou účast na něm potvrdil už koncem ledna. Zeman se zúčastnil i loňského sjezdu sociální demokracie. Před delegáty tehdy promluvil. Na sjezd v roce 2017, kde byl do čela ČSSD znovu zvolen tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, prezident pozvánku nedostal.

Zeman byl členem sociální demokracie v letech 1992 až 2007, mezi lety 1993 a 2002 byl jejím předsedou. Se stranou se rozešel ve zlém. Jedním z důvodů byla prezidentská volba v roce 2003, při které pro něj nehlasovali všichni zákonodárci ČSSD. Parlament tehdy do prezidentského úřadu zvolil Václava Klause. Zeman sociální demokraty, kteří se proti němu postavili, označil za zrádce.

Na březnovém sjezdu bude vicepremiér Hamáček obhajovat post předsedy strany. Za jeho znovuzvolení se postavila většina krajských organizací ČSSD.

Prezident nechtěl v pořadu komentovat rozhodnutí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), který odmítl nominovat Zemanova příznivce a bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD) do Legislativní rady vlády. "Každý z ministrů má svou kompetenci a byla by hrubá chyba, kdyby do toho prezident zasahoval," uvedl Zeman.

Negativně se Zeman postavil proti snahám části sociální demokracie amnestovat dlužníkům jejich závazky až do výše 100.000 korun. Podle prezidenta by to nakonec museli zaplatit všichni daňoví poplatníci. Zeman v této souvislosti mimo jiné řekl, že lidé by měli spíše spořit a investovat, ne rozhazovat a že každý by měl být schopen zaplatit dluh například ve výši 15.000 korun.