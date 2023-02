Zeman potvrdil, že Rychetského nástupce už nejmenuje; Pavel to považuje za správné

Praha/Roudnice nad Labem (Litoměřicko) - Prezident Zeman dnes potvrdil, že do konce svého mandátu už nejmenuje nového předsedu Ústavního soudu (ÚS). Nadále však trvá na tom, že by takové rozhodnutí bylo legální. Zeman to řekl při dnešní návštěvě Slovenska televizi CNN Prima News. Nově zvolený prezident Petr Pavel považuje Zemanovo rozhodnutí nejmenovat nového předsedu ÚS za správné. Pavel to řekl novinářům na letišti v Roudnici nad Labem. Zároveň potvrdil informace o tom, že jedním z kandidátů na jeho poradce je bývalý poslanec Jan Farský (STAN).

"Já to považuji za správné a jsem rád, že se tak rozhodl," okomentoval Pavel Zemanovo rozhodnutí. Téma tak podle něj nebude nutné projednávat na schůzce se Zemanem 13. února. "Ale možná mu to připomenu," dodal Pavel. O Zemanově rozhodnutí informoval premiér Petr Fiala (ODS) v neděli po jednání na zámku v Lánech na Kladensku.

Nynější předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský končí ve funkci v srpnu. Zeman přitom uvažoval o tom, že jeho nástupce určí ještě do 8. března, tedy do konce prezidentského mandátu. S avizovaným Zemanovým záměrem nesouhlasila řada ústavních právníků, premiér ani samotný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Pavel si od zvolení prezidentem vybírá okruh spolupracovníků. Farský je podle něj jedním z více kandidátů na jeho poradce. "Já se snažím se všemi sejít, abychom si ujasnili, jestli ano, za jakých podmínek, jestli si navzájem budeme vyhovovat. Já myslím, že to je standardní proces," řekl dnes Pavel. Případný poradce podle něj musí prokázat orientaci v problematice, zkušenost, ale zároveň musí fungovat osobní vztahy. "Ono to není úplně motivovatelné jen financemi, to musí být motivováno i jinak," dodal Pavel.

Na Farského možné angažmá v Pavlově týmu poradců dnes upozornil server Seznam Zprávy, podle kterého Pavel Farského oslovil kvůli funkci poradce pro otázky domácí politiky. Farský nechtěl na dotaz serveru důvody schůzky komentovat do doby, než se uskuteční. Farský je místopředsedou vládního hnutí STAN, poslaneckého mandátu se vzdal loni v únoru. Po výzvě vedení Starostů tak reagoval na kritiku své půlroční stáže ve Spojených státech, kterou chtěl původně absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce. Poslancem byl od roku 2010, osm let byl starostou Semil.

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že do konce svého mandátu už nejmenuje nového předsedu Ústavního soudu (ÚS). Nadále však trvá na tom, že by takové rozhodnutí bylo legální. Nejmenování nového předsedy považuje končící hlava státu za vstřícné gesto na rozloučenou. Zeman to dnes řekl při dnešní návštěvě Slovenska televizi CNN Prima News.

Nynější předseda ÚS Pavel Rychetský končí v srpnu. Zeman uvažoval o tom, že jeho nástupce určí ještě do vypršení svého prezidentského mandátu 8. března. S avizovaným záměrem nesouhlasila řada ústavních právníků, premiér Petr Fiala (ODS) ani Rychetský. V neděli ale Fiala po schůzce s hlavou státu uvedl, že Zeman nového šéfa ÚS jmenovat nehodlá.

"Já jsem především vzal v úvahu to, že se to nelíbilo nejenom oběma prezidentským kandidátům, protože měli pocit, že se jim bere jejich kompetence, ale že se k tomu kriticky vyjádřil i můj přítel a bývalý prezident Václav Klaus," vysvětlil Zeman CNN Prima News, co ho přimělo ke změně názoru.

Prezident nadále trvá na tom, že jmenování nového předsedy ÚS by bylo z jeho strany legální. Přesto se tak rozhodl neučinit. "Bylo to takové, řekněme, vstřícné gesto na rozloučenou," uvedl Zeman.