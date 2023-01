Zeman popřel, že žádal premiéra o abolici v kauze svých spolupracovníků

Praha - Prezident Miloš Zeman popřel tvrzení, že žádal premiéra Petra Fialu (ODS) o spolupodpis abolice, která by znemožnila zahájit případná trestní stíhání ve dvou kauzách týkajících se Zemanových nejbližších spolupracovníků. Řekl to v rozhovoru s internetovou televizí XTV. Deník N v pátek napsal, že šlo o případ skartace vrbětické zprávy a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad.

"Mohu zodpovědně prohlásit, že ani v případě skartace materiálů, ani v případě věci kolem BIS jsem premiéra Fialu o žádnou abolici nepožádal z toho prostého důvodu, že v těchto dvou věcech neprobíhá, pokud alespoň vím, žádné trestní stíhání. A abolice je zastavení trestního stíhání," řekl Zeman. "Neexistuje-li trestní stíhání, není co zastavovat," dodal.

Deník N uvedl, že Zeman žádal premiéra loni v létě a že premiér Fiala abolici odmítl podepsat. Fiala v pátek záležitost odmítl komentovat. Policie loni vyšetřovala několik kauz, které se bezprostředně týkaly prezidentské kanceláře. V prvním případě se zabývala skartováním tajné zprávy o ruském zapojení do výbuchů ve Vrběticích, ve druhém šlo podle Deníku N o podezření, že důstojník BIS vynášel prezidentovi utajované skutečnosti o údajných odposleších jeho okolí

Zeman se v XTV vyjádřil i ke svému rozhodnutí, kterým prominul zbytek zkušební doby manželce někdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) Janě Nečasové, dříve Nagyové. Soud Nečasovou v březnu 2019 potrestal třemi roky vězení s pětiletým podmínečným odkladem a desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy. Zmírnění trestu Hrad zdůvodnil uplynutím dlouhé doby od spáchání skutku a řádným životem omilostněné. Na trest zákazu činnosti se milost nevztahuje.

"Za prvé: paní Nečasová deset let žije normálním životem, nedopustila se žádného trestného činu, tuším ani přestupku. Za druhé: já, upřímně řečeno, považuji pana (Roberta) Šlachtu a jeho kovbojský tým za poněkud odpudivé zjevy. Je to můj osobní názor. Ale koneckonců, jeho neúspěch ve volbách dokazuje, že to není jenom můj osobní názor," dodal prezident. Bývalý policista Šlachta velel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který se pokoušel se svým hnutím Přísaha ve volbách v roce 2021 dostat do Sněmovny.