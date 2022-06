Zeman podepsal roční odklad fungování Nejvyššího stavebního úřadu

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podepsal změnu nového stavebního zákona, která o rok odkládá vznik nově zřizovaného Nejvyššího stavebního úřadu a pod ním organizovaných krajských stavebních úřadů. Informoval o tom Hrad. Tyto úřady měly začít fungovat pod státem od poloviny příštího roku a měly nahradit dosavadní obecní stavební úřady. Vládní koalice zatím připravuje věcnou novelu stavebního zákona, která právě vznik Nejvyššího stavebního úřadu zruší a část stavebních úřadů pod obcemi zachovává.

Novela počítá s tím, že od poloviny příštího roku začne fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad. Bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou až do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. O půl roku na 1. ledna 2024 se novelou odkládá digitalizace stavebního řízení, původní termín není možné podle ministerstva pro místní rozvoj stihnout.

Zatímco Sněmovna tuto změnu zákona přes nesouhlas opozice schválila, Senát novelu přímo neschválil. Po uplynutí příslušné doby ji tak dostal k podpisu prezident.

Současná vláda připravuje věcnou změnu nového stavebního zákona, která kromě jiného zachovává část stavebních úřadů pod obcemi. Novela ruší Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené krajské stavební úřady, protože podle ministerstva pro místní rozvoj by to bylo zbytečně drahé a nepraktické. Tato novela by po vypořádání připomínek měla být předložena vládě do konce června. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že Sněmovna by ji mohla začít projednávat na podzim. Koalice se zatím dohodla, že by mělo fungovat 371 stavebních úřadů převážně v rámci krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, zatímco 244 stavebních úřadů by bylo od poloviny příštího roku zrušeno.

Nový stavební zákon se připravoval řadu let. Vláda Andreje Babiše (ANO) si od něj slibovala hlavně rychlejší stavební řízení díky dodržování stanovených lhůt. Zákon má převést všechny dosavadní stavební úřady od obcí pod stát a vytvořit státní stavební správu. Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) by územní pracoviště stavebních úřadů zůstala tam, kde jsou nyní, jako detašovaná pracoviště. Naopak podle vládní koalice by stavební zákon způsobil rozvrat stavebního řízení a vzdálil stavební úřady občanům.

Exministryně Dostálová již ve Sněmovně uvedla jako příklad proti přijetí nové úpravy to, že například dálnice se budou stavět podle nové úpravy, ale silnice první třídy podle dosavadního zákona. Opět vyzdvihovala předností nové právní úpravy, kterou se vláda snaží odložit, jako je například jednotné metodické vedení stavebních úřadů a konec různých přístupů různých úřadů. Opakovaně argumentovala i tím, že úředníci budou zastupitelní. Nemělo by se tak stávat, že v případě úřadu o jednom úředníkovi se v případě jeho onemocnění úřad uzavře.