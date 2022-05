Zeman: Plánovaný příspěvek 5000 Kč na dítě je de facto plošnou podporou

Praha - Prezident Miloš Zeman považoval vládou plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě pro domácnosti s příjmem do milionu korun ročně čistého za de facto plošnou podporu. Řekl to v Partii Terezie Tománkové v CNN Prima News v rozhovoru, který byl předtočen v sobotu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v sobotu odpoledne oznámil, že půjde o milion hrubého.

Počet rodin s nárokem na příspěvek by se tak proti původnímu plánu zúžil. Záměr vyplatit 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s příjmem do milionu korun oznámila vláda ve středu pozdě večer po svém zasedání. Opatření má podle kabinetu zmírnit dopady vysoké inflace.

Podpora by se měla týkat domácností, které mají měsíční příjem v průměru 83.333 korun hrubého. V čistém po dani a odvodech je částka nižší. Průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu loni za celý rok činila 37.839 korun, v posledním loňském čtvrtletí se dostala na 40.135 korun. Příjem domácností s nárokem na plánovanou pětitisícovou podporu na dítě je tak vyšší než dva průměrné výdělky.

Příspěvek na dítě by mohla podle nynějších informací získat například rodina, kde jeden z rodičů je na rodičovské s částkou 12.000 korun měsíčně a druhý vydělává 71.000 korun hrubého.

Zeman příspěvek popsal tak, že "hora porodila myš". "A to je mi tato vláda jinak celkem sympatická svojí snahou, ale vedle snahy to také musíte umět," řekl. Limit na úrovni milionu čisté mzdy považoval za "šíleně vysoký".

Kabinet Spolu a Pirátů se STAN mnohokrát zmínil, že není v rozpočtu prostor pro plošnou pomoc. Podle Zemana má ale taková podpora výhodu, že je rychlá a administrativně nenáročná. Je podle něj otázkou, zda náklady na administrativu u adresné pomoci nakonec nejsou vyšší, než by byly u plošné.

Jinak ale prezident nechtěl vládu příliš kritizovat, zopakoval však, že je mu líto, že je v ní málo ekonomů. Oproti tomu kritice podrobil šéfku koaliční TOP 09 a Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která v dubnovém rozhovoru pro Právo zmínila, že mimo jiné v souvislosti s tendrem na Dukovany a dříve zvažovanou účastí Rosatomu v něm by bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) a další měli šoupat nohama a mlčet v koutě.

"Paní Pekarová je podle mého názoru prokletí české politiky. Ale každá politika si čas od času zaslouží nějaké prokletí, abychom se potom radovali, že toto prokletí zmizelo," řekl Zeman. "Když toto řekne politik, není demokrat, protože demokracie je především právo opozice," dodal.

"Pan Zeman již v roce 2018 uvedl, že vše podstatné už řekl. V tom má pravdu. Zkreslování mých výroků mě od něho nepřekvapuje a ani nemrzí. Takový vždy byl a jiný už nebude," reagovala na twitteru Pekarová Adamová.

Prezident se domnívá, že skutečná podpora v boji proti inflaci má spočívat v pokusu inflaci omezit. Vidí výraznou roli České národní banky (ČNB). Nejdřív je nutné rozhodnout, zda jde o inflaci nákladovou nebo poptávkovou, přičemž se podle vyjádření adeptů na guvernéra ČNB zdá, že je spíše nákladová, uvedl. V takovém případě by podle Zemana bylo kontraproduktivní zvyšování úrokových sazeb, ke kterému centrální banka v poslední době několikrát přistoupila.