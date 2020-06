Zeman označil heslo Na černošských životech záleží za rasistické

Praha - Heslo amerických protestů Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) je podle českého prezidenta Miloše Zemana rasistické. Zeman to uvedl při své dnešní návštěvě v rezidenci amerického velvyslance při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA. Zeman dodal, že záleží na všech životech. Kritizoval také názorové vůdce spojené s protesty. Uvedl, že nepotřebuje žádné nové velké bratry, kteří mu budou říkat, jaké hodnoty by měl zastávat.

Zeman řekl, že společnost v Česku i Spojených státech v současnosti čelí útokům na nezávislost svých občanů. "Toto nebezpečí nemůžeme ignorovat, musíme mu čelit," řekl. Kritizoval nepokoje v ulicích, ničení soch i zapalování aut. Dodal, že je na akci jako nezávislý občan i jako přítel USA. "A z obou těchto rolí říkám, že slogan Black Lives Matter je rasistický, protože záleží na všech životech," prohlásil. Projev přednesl anglicky.

Zeman na oslavě předeslal, že jeho proslov tentokrát bude mírně nezdvořilý a ne tak hřejivý jako obvykle. Při kritice názorových lídrů a chování amerických demonstrantů citoval verše z písně Old Time Religion. "Co bylo dost dobré pro mého otce, co bylo dost dobré pro mou matku, to je dost dobré i pro mě," řekl.

Společnosti v USA i Česku si podle něj potřebují zachovat svou svobodu k vytváření názorů a zdravý rozum. "Totéž se týká i takzvaných názorových vůdců. Nepotřebuji žádné nové velké bratry, nepotřebuji žádné nové názorové vůdce," prohlásil Zeman.

Hnutí Black Lives Matter se podílí na organizování protestů proti rasismu a policejní brutalitě, které vyvolala květnová smrt George Floyda po nepřiměřeném policejním zákroku. Policista mu klečel téměř devět minut na krku, přestože Floyd si stěžoval, že nemůže dýchat. Protesty se po Spojených státech konaly i v řadě dalších zemí.

Americký velvyslanec Stephen King dnes ve svém projevu označil USA za spojence a přítele Česka. Hodnotil zejména poslední měsíce ve znamení pandemie covidu-19. "Udělali jsme velké oběti, ale už dnes cítím, že nejhorší je za námi a začal proces rekonstrukce," uvedl. Česko podle něj bylo při pandemii jednotné a konalo rychle. "Teď už cítím optimismus ve vzduchu," konstatoval.

Oslavy v rezidenci amerického velvyslance se zúčastnili mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kardinál Dominik Duka či náčelník generálního štábu Aleš Opata.