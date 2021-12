Zeman odmítá jmenovat Lipavského ministrem zahraničí

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Ústava podle Zemana neukládá povinnost, aby musel akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Výhrady má i k dalším kandidátům na ministry, ty ale jmenuje. Zeman to uvedl v prohlášení, které na webu Pražského hradu zveřejnil jeho mluvčí. Podle ústavních právníků, které ČTK oslovila, prezident nesmí při výkonu pravomocí zohledňovat sympatie ke konkrétním lidem.

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) již dříve řekl, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud Zeman nejmenuje všechny ministry nové vlády. Další postup chce oznámit po pondělní schůzce se Zemanem. S žalobou k Ústavnímu soudu souhlasí i další předsedové stran vznikající vládní koalice.

Zeman své stanovisko zveřejnil poté, co se sešel se všemi kandidáty na ministry v nové vládě Petra Fialy. Dnes v Lánech jako posledního přijal uchazeče o místo ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Nemluvil zatím s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), který měl pozitivní test na koronavirus.

"U některých kandidátů se ukázalo, že se věcné problematice jim přisouzených resortů v minulosti nevěnovali, což zakládá riziko deficitu odborné kompetence," uvedl mluvčí ve stanovisku prezidenta. "Nicméně, ve snaze přispět k ustavení nové vlády neodmítne prezident republiky svůj podpis na jmenování těchto osob, pouze na problém nízké odbornosti a preference politických, respektive stranických funkcí, upozornil předsedu vlády," dodal.

Výjimkou je ale Lipavský, kterého Zeman podle svého mluvčího odmítá jmenovat ze čtyř důvodů. Má podle něj nízkou kvalifikaci, protože absolvoval jen bakalářské studium. Odkázal se na informace týdeníku Euro, podle kterého byla závěrečná bakalářská práce Lipavského hodnocena "nejhorší možnou známkou". V minulosti Zeman dočasně pověřil řízením stejného ministerstva Jana Hamáčka (ČSSD), který pouze s maturitou zastával i funkci ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády.

Kandidátovi na šéfa české diplomacie vyčítá "distancovaný postoj" ke spolupráci se zeměmi Visegrádu (Slovensko, Polsko, Maďarsko) a ke vztahu s Izraelem, což podle prezidenta je v rozporu s programovým prohlášením. Lipavský opakovaně odmítl tvrzení, že s těmito zeměmi nechce spolupracovat.

Poslední výtku k Lipavskému má Zeman kvůli jeho návrhu, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na českém území.

"Prezident republiky konstatuje, že Ústava ČR neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Naopak, ústavodárcův výraz 'návrh' implikuje, že tento návrh může být jak přijat, tak odmítnut, jinak by nebyl návrhem," dodal ve stanovisku prezidentův mluvčí.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář dnes řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu, že se Zeman s Fialou setká v pondělí, aby se domluvili na termínu jmenování nové vlády. Nekulu chce Zeman podle kancléře jmenovat až po Novém roce, do té doby by resort řídil šéf lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ústavní právníci: Prezident nesmí při výkonu pravomocí zohledňovat své sympatie

Prezident nesmí při výkonu pravomocí zohledňovat své osobní či politické sympatie ke konkrétním lidem, odepřít jmenování ministra by mohl jen tehdy, pokud by mu bránila právní překážka na straně kandidáta. Shodli se na tom ústavní právníci, které oslovila ČTK. Jestliže se designovaný premiér Petr Fiala (ODS) obrátí kvůli nejmenování Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí na Ústavní soud, bude mít podle právníků velkou šanci uspět.

Ústavní právníci se dnes shodli, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, ne prezidentovi. "Ten proto při výkonu své pravomoci nesmí zohledňovat své osobní či politické sympatie ke konkrétním osobám, jinak překračuje svoji ústavní roli. Odepřít jmenování by po mém soudu směl jen tehdy, pokud by tomu bránila nějaká právní překážka na straně kandidáta, což ale není tento případ," uvedl vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš.

S tím souhlasí i ústavní právník Jan Wintr, podle kterého se na tom, že je prezident povinen jmenovat členy vlády tak, jak je navrhl předseda vlády, shodují komentáře ústavy i dosavadní praxe.

I podle názoru Ladislava Vyhnánka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity prezident nemá při jmenování ministrů prostor pro uvážení a podle něj se jedná o názor, který v odborné komunitě zcela převažuje. Hodnotit kompetenci či politické zkušenosti kandidáta na ministra je podle něj věcí předsedy vlády, nikoli prezidenta.

Fiala už dříve řekl, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud prezident nejmenuje všechny ministry nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Další postup chce oznámit po pondělní schůzce se Zemanem. S žalobou k Ústavnímu soudu souhlasí i další předsedové stran vznikající vládní koalice.

Vyhnánek doplnil, že je otázkou, zda se bude Ústavní soud případnou stížností meritorně zabývat. "Je otázkou, zda by Ústavní soud považoval takovýto spor za kompetenční spor ve smyslu Ústavy. Prozatímní judikatura se ale kloní spíše k širšímu pojetí toho, co je kompetenční spor - po německém vzoru - takže bych zásah Ústavního soudu rozhodně nevylučoval," uvedl Vyhnánek. Podle Antoše i Wintra by kompetenční žaloba měla velkou šanci na úspěch.