Zeman nevyhověl 11 žádostem Čechů o souhlas se vstupem do ukrajinských sil

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes nevyhověl 11 žádostem českých občanů o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany. Na twitteru to oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Dříve Zeman vstup odsouhlasil 103 Čechům.

Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Uvedl tehdy, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení.

Na Pražský hrad se v té době obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. Podle ministerstva obrany oficiální žádost o službu v ukrajinských ozbrojených silách podaly téměř čtyři stovky Čechů. Před dvěma týdny Hrad informoval, že Zeman schválil vstup 103 Čechům. Nutná je v takovém případě kontrasignace předsedou vlády, kterou posléze Fiala potvrdil.

Čeští dobrovolníci se podle dostupných informací již zapojili do bojů na Ukrajině, podrobnosti o jejich počtu nejsou k dispozici. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachycují v Irpini u Kyjeva. S dalšími mluvili čeští novináři působící na Ukrajině.