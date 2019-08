Zeman nechce jmenovat Šmardu, podle Hamáčka je mimo ústavu

Praha - Prezident Miloš Zeman nechce jmenovat místopředsedu ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury tak, jak mu to na žádost sociální demokracie navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle hlavy státu je Šmarda odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Podle předsedy ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka ale ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. Babiš chce počkat na vyjádření šéfa sociální demokracie a situaci řešit příští týden po návratu z dovolené. Spor o nového ministra trvá čtvrt roku.

"Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Hamáčka prezident požádal, aby prostřednictvím premiéra navrhl jiného kandidáta.

O tom ale ČSSD neuvažuje. Statutární místopředseda Roman Onderka v České televizi řekl, že by Babiš měl podat kompetenční žalobu na prezidenta, nebo jej přimět, aby změnil názor. Pokud by se tak nestalo, měli by podle Onderky ministři sociální demokracie podat demise. Zeman by měl postupovat podle ústavy, dodal Hamáček. Jeho argument, že Zeman nemá rozhodovat na základě odborných předpokladů, sdílí také ústavní právník Jan Kysela. V České televizi řekl, že prezident může odmítnout jmenování ministra jen kvůli právní překážce nebo kdyby byl navržený bezpečnostním rizikem.

Premiér Babiš ČTK napsal, že bere prezidentovo prohlášení na vědomí. "Budu čekat na vyjádření předsedy ČSSD Hamáčka a následně situaci řešit příští týden po návratu z dovolené," uvedl. Na dovolené jsou nyní také Hamáček a Šmarda. Podle Onderky by se měl předseda strany po návratu sejít s místopředsedy a následně jednat s předsedou vlády.

Novoměstský starosta Šmarda bude respektovat jakékoli Hamáčkovo rozhodnutí. V SMS zprávě zaslané ČTK uvedl, že je na Hamáčkovi a Babišovi, aby se dohodli na dalším postupu.

Stejně jako Onderka také předseda STAN Vít Rakušan míní, že by měl Babiš zasáhnout a podat kompetenční žalobu. Pokud tak neučiní, je podle něj naprostý slaboch a napomáhá ohýbání ústavy. Nejmenováním Šmardy Zeman podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila prohlubuje ústavní krizi. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že pro resort kultury situace znamená pokračující nestabilitu, což mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu neprospívá. Podle pirátského předsedy Ivana Bartoše politici, ale i občané, kteří politiku sledují, tento Zemanův krok očekávali. Šéf SPD Tomio Okamura ČTK naopak napsal, že jeho hnutí pozici prezidenta plně podporuje.

Bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD) v polovině května podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Zeman po dvouměsíčním otálení Staňka odvolal ke konci července, nového ministra ale nejmenoval. Prezident avizoval, že se k jmenování Šmardy vyjádří v polovině srpna po skončení své dovolené. Řízením ministerstva kultury byl pověřen ekonomický náměstek René Schreier.