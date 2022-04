Zeman navrhl Senátu jmenování Poledníka ústavním soudcem

Praha - Novým ústavním soudcem by se mohl stát advokát Petr Poledník. Žádost o souhlas s jeho jmenováním doručila prezidentská kancelář do Senátu na konci března. Upozornila na to dnes Česká televize (ČT). Ústavní soud je personálně oslabený po loňském odchodu soudkyně Kateřiny Šimáčkové k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Senát by o jejím nástupci mohl rozhodnout do letošního léta. Předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského mrzí, že prezident Miloš Zeman na volné místo nenavrhl ženu. S Poledníkem se dnes ČTK nepodařilo spojit.

U soudu je nyní obsazeno 14 z 15 míst, v sestavě zůstala jediná žena, a to Milada Tomková. "Pana doktora Poledníka osobně neznám, nevím, zda se ve své dosavadní profesní kariéře věnoval ústavnímu právu, ani zda v této oblasti za sebou má nějakou publikační činnost. Předpokládám ovšem, že tyto otázky budou předmětem ‚screeningu‘ při projednávání jeho nominace Senátem Parlamentu České republiky," uvedl Rychetský na dotaz ČTK.

"Velice mne však mrzí, že pan prezident nenominoval na uvolněné místo u Ústavního soudu ženu, přičemž v právnické veřejnosti je nepochybně celá řada kvalitních žen. Nejeví se mi jako optimální situace, kdy mezi 15 soudci Ústavního soudu bude pouze jedna žena," doplnil předseda soudu.

Bývalý místopředseda České advokátní komory Poledník, který tuto funkci zastával v letech 2005 až 2021, byl do loňského října členem této profesní organizace. Působí mimo jiné u rozhodčích soudů při Hospodářské a Agrární komoře a Slovenské obchodní a průmyslové komoře. Je také členem rozkladové komise antimonopolního úřadu pro veřejné zakázky, uvádí se v žádosti.

Sedmdesátiletý Poledník v advokacii působí od roku 1976 po absolvování Právnické fakulty nynější Masarykovy univerzity v Brně. Nemá specializaci, ale zvýšený zájem věnuje trestnímu právu. Je také členem Slovenské advokátní komory. "Složení soudcovského sboru by mohl obohatit jako odborník z aplikační praxe bez úzkého zaměření," uvedl v žádosti prezident Zeman.

S Poledníkem se dnes ČTK nepodařilo spojit, podle dostupných informací se účastní advokátských zkoušek. „Důležité je si uvědomit, že advokát poskytuje právní služby. To totiž znamená, že advokacie má pomáhat. Nikoliv tak, že advokát zneužívá své postavení k tomu, aby pomáhal především sám sobě, ale aby pomáhal potřebným,“ uvedl před časem Poledník podle Advokátního deníku.

Nového soudce či soudkyni navrhuje hlava státu. Ke jmenování potřebuje získat souhlas Senátu. Horní komora o tom bude rozhodovat v tajných volbách. Poledník se předtím bude moci představit senátorům například na jednání ústavně-právního výboru.

Hrad už dříve uvedl, že s nominací na uvolněné místo po Šimáčkové počká na nového ministra spravedlnosti, kterým je od loňského prosince brněnský právník Pavel Blažek (ODS).

Zatím poslední nominaci na ústavního soudce Senát schvaloval předloni v lednu. Jeho souhlas získal tehdejší předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Obsadil mezi ústavními soudci místo po Janu Musilovi, který v roce 2019 rezignoval ze zdravotních důvodů. Šámala v čele Nejvyššího soudu nahradil Petr Angyalossy.