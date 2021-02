Zeman: Navalnyj je pouze proti Putinovi, ne proti režimu

Praha - Opoziční politik Alexej Navalnyj by podle prezidenta Miloše Zemana neměl předstírat, že patří k politikům, kteří jsou proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Je pouze proti Putinovi, a to je velký rozdíl, řekla hlava státu v dnešním rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1. Dění kolem Navalného označil Zeman za naprostou šaškárnu.

Policie dnes na různých místech Ruska tvrdě zasáhla proti shromážděním, jejichž účastníci žádají osvobození opozičního předáka Navalného. Na jeho podporu druhý víkend po sobě vyšly do ulic desetitisíce lidí. Ruský server OVD-Info, který se specializuje na monitorování policejních aktivit, dnes eviduje více než 4000 zatčených. Pokud se údaj potvrdí, bude vyšší než počet zadržených při stejně zaměřených demonstracích z minulé soboty, kdy policie po celém Rusku vzala do vazby přes 3500 osob. Mezi zadrženými je i Navalného žena Julija.

Zeman uvedl, že si přečetl informace, že Navalnyj podpořil ruskou anexi Krymu, účastnil se řady nacionalistických pochodů a podporoval stalinské deportace, například Čečenců. "Takže co je to za bojovníka za demokracii? Myslím si, že je to ruský nacionalista. Nic proti tomu, ale neměl by předstírat, že patří k těm politikům, kteří jsou proti Putinově režimu. On je totiž jenom proti Putinovi, a to je zatraceně velký rozdíl," řekl Zeman. Může to být podle něj proto, že by Navalnyj sám chtěl být na Putinově místě.

Navalného policie zadržela 17. ledna hned po jeho návratu z Německa, kde se léčil po otravě nervově paralytickou látkou novičok. Z té opozičník obviňuje ruskou tajnou službu a Putina osobně. Soud tento týden zamítl odvolání Navalného proti vazbě, ve které nyní hlavní kritik Kremlu čeká, zda nebude poslán do vězení kvůli údajnému porušování pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes ČTK napsal, že Rusko násilným potlačováním opozice a svobody slova porušuje své závazky o dodržování lidských práv. Téma se podle něj znovu otevře na půdě Evropské unie. Česko bude podporovat uplatnění sankcí vůči konkrétním osobám podle nového unijního sankčního systému, dodal ministr.

Podle Zemana by se Petříček měl seznámit s informacemi, o nichž prezident mluvil, aby byl kvalifikovaným ministrem.