Zeman: NATO potřebuje reformu, například definovat svého nepřítele

Praha - Severoatlantická aliance potřebuje podle českého prezidenta Miloše Zemana zásadní reformu. V souvislosti s děním v Afghánistánu dnes v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by mělo NATO přestat být servisní organizací Spojených států a uplatňovat větší rovnost mezi svými členy. Definovat by NATO mělo podle něj také svého nepřítele, tím je mezinárodní terorismus, nikoliv například Rusko.

Odchod z Afghánistánu doprovázený tím, že hnutí Tálibán prakticky převzalo v Afghánistánu moc, je podle něj chybou amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho nástupce Joea Bidena. Oběma je podle něj vlastní určitá "nestatečnost". "V každém případě platí, že pokud to byla nekoordinovaná americká akce, tak je zapotřebí se ptát, zda NATO nepotřebuje reformu," řekl.

NATO by podle Zemana mělo přestat být "servisní organizací USA". Na posledních summitech podle něj lídři ostatních zemí k plánům USA opustit Afghánistán většinou mlčeli. "Potřebujeme kolektivní vedení NATO, jistou rovnoprávnost členských zemí. Ne to, že když nějaký prezident zavelí, tak všichni ostatní poslechnou," uvedl.

Doplnil, že souhlasí s názorem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko není nepřítel NATO. Každá vojenská organizace by podle Zemana měla přitom svého nepřítele definovat. "Nepřítel je mezinárodní terorismus," zopakoval.

Odmítl naopak Bidenovo pondělní vyjádření, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat. "Tálibán je teroristická organizace a má ve svém programu ovládnutí světa," vysvětlil. Američané tak podle něj odchodem z Afghánistánu zrazují nejen sami sebe, ale veškeré civilizované země.

NATO je podle Zemana nyní moloch, do kterého "se lijí peníze", které se platí různým zahraničním zbrojovkám. "Ale ten účel vojenské organizace není plněn. Opravdu si myslíte, že když pošleme pár vojáků do Pobaltí, že tím někoho odstrašujeme?" podotkl. Vadí mu verbální agrese vůči Rusku i Číně, i sankce, které podle něj poškozují vždy obě strany.

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) v sobotní Mladé frontě DNES uvedl, že Česko musí nalézat cesty, jak se s novou vládou Afghánistánu bavit. Dialog je podle něj nutný, aby se země nestala základnou pro mezinárodní terorismus. "S teroristy se nevyjednává," odmítl myšlenku Zeman. V úterý Zeman uvedl, že Tálibán podle něj vytvoří ze země teroristické centrum a obnoví se útoky po celém světě. "Až Tálibán předvede nějaký další teroristický akt, pak k tomuto názoru možná dojdou i ostatní," doplnil k otázce jednání s hnutím.

Zeman vyznamená velvyslance Balouna za evakuaci z Afghánistánu

Prezident v rozhovoru pro Blesk.cz také uvedl, že udělí medaili Za zásluhy, nebo možná medaili Za hrdinství velvyslanci v Afghánistánu Jiřímu Balounovi za organizování evakuace z této země, poté co ji ovládlo islamistické hnutí Tálibán. Zeman se v úterý setká s českými velvyslanci. Blesku řekl, že chce Balounovi osobně poděkovat za skvělou práci.

Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Zeman ale již dříve řekl, že vyznamená štábní praporčici Michaelu Tichou, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku, nebo většinového vlastníka investiční skupiny PPF Petra Kellnera. Prezident také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" udělí.

Zeman dnes rovněž řekl, že by se přikláněl k povinnému očkování proti koronaviru, pokud by přišla další vlna epidemie. Nyní to podle něj není nutné. Prezident uvedl, že je nutné apelovat na lidi, aby k vakcinaci šli. Sám půjde na přeočkování příští rok na jaře.

Povinná vakcinace je podle Zemana složitá otázka, na kterou není jasná odpověď. Nyní ale vzhledem k dosavadnímu počtu naočkovaných lidí není nutná, řekl. Dokončené očkování má v Česku víc než 5,5 milionu lidí.