Hradec Králové - Prezident Miloš Zeman bude v květnových evropských volbách volit sociální demokraty. Své rozhodnutí jim oznámil na sjezdu v Hradci Králové. Uvedl, že to považuje za svůj dárek straně. Někdejší předseda ČSSD doufá, že jako etablovaná strana ČSSD získá v hlasování důstojné místo a nenechá se zahanbit novými subjekty, například Piráty.

Zeman také v Hradci Králové zpochybňoval současné nízké preference sociálních demokratů. Uvedl, že výzkumníky veřejného mínění považuje za obchodníky s deštěm. ČSSD, jejíž preference se nyní pohybují mezi pěti až 12 procenty, může podle prezidenta spoléhat na široký okruh voličů, který vedle zaměstnanců zahrnuje také důchodce. Na tuto většinu podle něj ČSSD zapomínala, když dávala přednost liberálním voličům a menšinám.

Prezident v úvodu zhruba desetiminutové řeči připomenul, že před rokem sociálním demokratům doporučil vstoupit do vlády s hnutím ANO. Líbilo se mu, že sociální demokraté k této otázce uspořádali referendum i jeho výsledek. Ukázalo se podle něj, že rozhodnutí bylo správné a už přineslo výsledky, například zrušení prvních tří dnů neproplácené nemoci, takzvané karenční doby.

"Podobně, jako se říkalo, že největší tajemství atomové bomby spočítá v tom, že ji lze vyrobit, největší tajemství ČSSD spočívá v tom, že se umí, když se chce, ze sedmiprocentní strany zdvihnout a dokáže vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem," konstatoval prezident. Připomenul tak vzestup ČSSD na konci 90. let, kdy Zeman sociální demokraty dovedl do vlády.

Nikdo podle Zemana nemá tak velký potenciál růstu jako ČSSD. Dodal, že jde o miliony zaměstnanců, jde o důchodce. "Na tyto voliče jste zapomněli a odehnali jste je od sebe," uvedl s tím, že někdy měl dojem, že ČSSD je spíše spoluorganizátorem pochodu sexuálních menšin Prague Pride. Prezident řekl, že nemá nic proti menšinám v programu, ale nesmí zapomenout na většinu.

Po úvodním proslovu Zeman sjezd hned neopustil, sedl si na podiu vedle předsedy Jana Hamáčka a zhruba půl hodiny sledoval vystoupení vrcholných představitelů ČSSD. Ti v devíti bodech shrnuli úspěchy, jak je sociální demokracie vnímá - například zvyšování minimální mzdy, příspěvků na péči či zvyšování bezpečnosti. Zemanovi po tomto vystoupení delegáti poděkovali a jeho odchod doprovodili dlouhým aplausem.

Strany: Zeman byl vstřícný k ČSSD, útočil na její liberální část

Prezident Zeman byl nezvykle vstřícný k ČSSD, když oznámil, že ji bude volit. ČTK to řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Podle předsedy ODS Petra Fialy je evidentní, že Zeman potřebuje ČSSD k podpoře své vlády. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil považuje Zemanovu podporu ČSSD za paradoxní, když prezident stranu dosud poškozoval. Kubera, Pospíšil a předseda STAN Petr Gazdík se shodli, že prezident v dnešním projevu na sjezdu ČSSD zaútočil na liberály v sociální demokracii.

Zeman byl podle Kubery v projevu "velmi vstřícný k sociální demokracii, což je u něj nezvyklé", když mimo jiné slíbil volit ČSSD v evropských volbách. "Ukázal svoji přívětivější tvář," řekl ČTK. Zemanova zmínka o tom, že by ČSSD neměla naslouchat mladým velkoměstským liberálům, by mohla být vykládána jako výzva nevolit ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, řekl ČTK Kubera. "To tam mohlo být jako jinotaj skryté, ale hodně opatrně," dodal.

"Miloš Zeman je letos k ČSSD vstřícný. Je evidentní, že ji potřebuje k podpoře své vlády," napsal ČTK Fiala. Nechtěl radit ČSSD, jakým směrem by se měla vydat. "Je zřejmé, ze dominantní stranou levice je nyní hnutí ANO. Má silnou podporu levicových voličů, kteří odešli právě od ČSSD. Sociální demokraté musejí přemýšlet, jak je mohou získat zpět," uvedl.

Pospíšil označil Zemanovu podporu pro ČSSD v evropských volbách za paradoxní. "Prezident bude volit stranu, kterou od doby, kdy z ČSSD odešel, různým způsobem poškozoval," řekl ČTK. Pokud ČSSD podporu přijme, podle Pospíšila ustoupí od snahy stát se moderní evropskou levicí a vrátí se k Zemanovu politickému stylu. Předseda TOP 09 také kritizoval, že Zeman veřejně představil své volební preference, prezident by podle něj měl vystupovat nadstranicky.

Podle Gazdíka Zeman pochopil, že Strana práv občanů, kterou dříve podporoval, je mrtvá, a proto se jako volič vrací k ČSSD. Tu by rád viděl jako stranu důchodců a zaměstnanců, naopak zaútočil na liberální křídlo sociální demokracie. "Chce, aby ČSSD kormidlovala do levicovějších vod a vybírala pro ni tradiční témata. Ta už ale sociálním demokratům přebral (premiér) Andrej Babiš (ANO) a jejich voliče luxuje," napsal ČTK Gazdík.