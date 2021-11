Zeman má stále výhrady k jednomu z kandidátů, jednání začne s Bartošem

Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády.

Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády. ČTK/Vondrouš Roman

Lány (Kladensko) - Výhrady prezidenta Miloše Zemana k jednomu z kandidátů na ministra podle nově jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS) trvají. Nominaci ale Fiala měnit nebude. Designovaný předseda vlády to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání se Zemanem na zámku v Lánech. "Výhrady přetrvávají, věřím, že mohou být rozptýleny rozhovory, jak budou vedeny," uvedl Fiala. Dodal, že když se tak nestane, určitě se s tou situací vypořádá. Jak by to provedl, ale dnes nepřiblížil. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček později ČTK informoval, že sérii rozhovorů zahájí jednání prezidenta s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem v pondělí v 15:00.

Kdo by se měl ujmout vedení ministerstva průmyslu a obchodu po místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi, který se vzdal své nominace v uplynulém týdnu kvůli spekulacím o možném střetu zájmů, chce prezidentovi Fiala předložit po pondělku. Novou nominaci mu má předseda Starostů Vít Rakušan sdělit po dnešním jednání vedení hnutí. Fiala počítá, že poté bude informovat o novém kandidátovi STAN prezidenta. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Fiala dnes později uvedl, že trvá na nominaci občanského demokrata Pavla Blažka na post ministra spravedlnosti. S výhradami, které vůči tomuto nominantovi vznesla část Pirátů a spolek Milion chvilek, nesouhlasí. Blažek je podle něj člověkem, za kterým není stín něčeho, proč by nemohl funkci vykonávat. "Je jeden z nejvzdělanějších, uvažuje o politice hodnotově a systémově," uvedl Fiala. Informoval také, že počítá s místem vicepremiéra i pro kandidáta na post ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Prezident Fialu během jednání ujistil, že série rozhovorů s kandidáty na ministry začne v pondělí. Bude mít zřejmě podobnou formu, jakou mělo dnešní jednání s novým premiérem. Fiala uvedl, že s prezidentem seděli v různých místnostech a hovořili prostřednictvím videorozhovoru. Fiala ale současně podotkl, že Hrad možná najde pro další schůzky jiné řešení, které bude jako to dnešní odpovídat hygienickým podmínkám.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má být vicepremiérem a šéfem resortu pro místní rozvoj, chce s prezidentem probrat vize a cíle pro resorty svěřené Pirátské straně. "Podle mých informací to bude v pondělí v Lánech ve stejném režimu, v jakém dnes proběhlo jmenování pana premiéra Petra Fialy. Chci s panem prezidentem probrat současné krize, ve kterých se Česká republika a její lidé nachází, a samozřejmě vize a cíle pro resorty, za které v nové vládě ponesou pirátští ministři odpovědnost," uvedl dnes pro ČTK Bartoš.

"Jednání budou probíhat ve stejném aranžmá jako při jmenování předsedy vlády," sdělil ČTK mluvčí Hradu Ovčáček. Připomenul, že v pondělí dopoledne se Zeman z Lán prostřednictvím videokonference zúčastní jednání prezidentů Polska, Česka, Maďarska a Slovenska.

O dalším postupu dnes jednal Fiala se Zemanem podle svých slov "obsáhle". "Oceňuji, že v takové těžké situaci se hledá způsob, jak by mohly proběhnout rozhovory s kandidáty," uvedl. Zopakoval, že očekává, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda. Později v uvedeném pořadu České televize uvedl, že kvůli evropskému summitu se pro jmenování nehodí datum 15. prosince. Počítá, že po kolečku jednání Zemana s kandidáty na ministry bude moct s prezidentem jednat znovu.