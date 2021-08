Zeman má podle Okamury podpořit, aby protilátky byly dokladem bezinfekčnosti

Praha - Předseda hnutí SPD Tomio Okamura jednal dnes odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem o uznávání protilátek proti koronaviru jako dokladu bezinfekčnosti. Zpráva o výši protilátek by podle něj měla fungovat stejně jako doklad o očkování či prodělání nemoci. Prezident podle Okamury s jeho názorem souhlasí a chce se v této věci přimluvit u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Okamury uvedl, že by o tom mohl s Vojtěchem hovořit. Politici probrali také výhrady k plánu zdravotnictví pro návrat dětí do škol.

Podle Okamury je kvůli neuznávání protilátek proti koronaviru v krvi diskriminováno obrovské množství lidí. "Prezident mi sdělil stanovisko, že je pro tento můj názor, ale je třeba stanovit, jaká hladina protilátek by měla být uznána. Já argumentoval, že v Rakousku hladina stanovená není. Požádal jsem, aby apeloval na premiéra Babiše a ministra Vojtěcha," uvedl Okamura. Prezident podle něj zmínil, že by si mohl ministra zdravotnictví pozvat.

Tématem se chce podle svého nedělního vyjádření zabývat i premiér. "Problematiku protilátek řeším, experti nemají jednotný názor, budu se snažit přijít s řešením, aby se na tom odborníci domluvili," komentoval Babiš páteční vystoupení náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, podle které odborníci nedoporučují uznávat protilátky na covid-19 jako prokázání bezinfekčnosti. Člověk, který má protilátky, podle nich může onemocnět. Naopak negativní test na protilátky podle nich neznamená, že se člověk nedokáže před infekcí covidem chránit. Podle předsedy vakcinologické společnosti Romana Chlíbka také nejsou protilátky důvodem, proč by se člověk neměl nechat očkovat.

Prezident by měl na vládu podle Okamury apelovat také kvůli podle něj nerovnému přístupu k dětem při jejich návratu do škol, kdy se chystá testování, ze kterého mohou být vyřazeni očkovaní žáci a studenti. Ti se mohou nechat očkovat od věku 12 let. "Prezident mi sdělil své stanovisko, že u dětí do 12 let preferuje, aby šly do školy bez omezení a bez podmínek," uvedl Okamura s tím, že dělení dětí na základních školách podle očkování je pro něj nepřijatelné.