Zeman má na programu schůzky se Schillerovou, Fialou a Okamurou

Lány (Kladensko) - Tři schůzky s představiteli vlády i opozice má dnes na programu prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech. Hlava státu strávila posledních osm dní kvůli dehydrataci a mírné únavě v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Zeman zůstal v péči lékařů i v úterý, podle vyjádření Hradu však dnešní program zůstává v platnosti.

Aktuální politické otázky před říjnovými volbami bude Zeman odpoledne v Lánech probírat s předsedy ODS Petrem Fialou a SPD Tomiem Okamurou. Ještě před nimi se setká s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), která mu představí aktualizovaný návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun.

Na konci srpna Zeman apeloval na úspory. Tehdejší návrh rozpočtu považoval podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl tehdy mluvčí. "Pan prezident kritizoval ten první návrh, který se mu logicky nelíbil. Seznámím ho s novým návrhem, ukážu mu priority rozpočtu, i že jsem snížila částečně schodek," uvedla v úterý ministryně.

Zemanův pobyt v nemocnici, který Hrad označuje jako rekondiční, je nejdelší za dobu jeho působení v prezidentském úřadě. Do ÚVN nastoupil v úterý 14. září. Podle Hradu jde o plánovaný pobyt, první oficiální informaci o něm ale jeho zástupci vydali až dva dny poté, co prezident absolvoval vyšetření včetně sonografie nebo krevních odběrů. Vyšetření podle mluvčího u prezidenta neodhalila žádné problémy, které by ho ohrožovaly na životě.