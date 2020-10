Zeman jmenuje Blatného ministrem zdravotnictví ve čtvrtek

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman jmenuje ve čtvrtek ve 12:00 náměstka ředitele Fakultní nemocnice v Brně Jana Blatného ministrem zdravotnictví. Ve funkci nahradí dosavadního ministra Romana Prymulu (za ANO). Na twitteru to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman dnes Blatného v Lánech přijal, schůzka trvala asi hodinu.

Čtvrteční ceremoniál se uskuteční v Masarykově pracovně na zámku v Lánech, zúčastní se ho premiér Andrej Babiš (ANO).

Novým ministrem se tak stane lékař, který se specializuje na dětskou hematologii. Nyní je v brněnské fakultní nemocnici zdravotnickým náměstkem pro dětskou nemocnici.

Prymula musí v čele ministerstva zdravotnictví skončit po zveřejnění fotografií deníku Blesk, na kterých je zachycen, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se v ní s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

Restaurace musejí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nařízení vlády neporušil a sám rezignovat odmítl. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Dosavadní ministr zdravotnictví později připustil, že by mohl ve funkci skončit ve chvíli, kdy bude znám jeho nástupce. Kdy bude Prymula z funkce odvolán, Ovčáček neupřesnil.

Babiš se s Blatným setkal už v pátek na úřadu vlády. Zemanovi následně v Lánech předal životopis kandidáta, jehož jméno do dnešního prezidentova jednání nechtěl komentovat. Nového ministra by do jeho úřadu chtěl uvést ve čtvrtek.