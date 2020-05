Zeman jmenoval předsedou NS Petra Angyalossyho

Praha - Novým předsedou Nejvyššího soudu se dnes na desetileté funkční období stal šéf senátu trestního kolegia soudu Petr Angyalossy. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Miloš Zeman. Funkce šéfa Nejvyššího soudu byla volná přesně tři měsíce po odchodu Pavla Šámala k Ústavnímu soudu. Prezident ani Hrad předem neinformovali, koho Zeman do čela soudu vybral. Proces výběru kritizovala jako netransparentní prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Angyalossy neplánuje reorganizaci NS, chce navázat na Šámala.

Fotogalerie

Angyalossy působí na Nejvyšším soudu od roku 2017. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, soudcem je od roku 1996, kdy začal působit jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci. Od roku 1999 byl předsedou senátu olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě. Na Vrchním soudu v Olomouci působil od roku 2004.

Zeman při jmenování řekl, že nového šéfa NS vybíral ze čtyř kandidátů a se všemi se sešel. "U každého jsem si prostudoval jeho životopis a rozhodl se, jak jsem se rozhodl," uvedl prezident. Dodal, že Angyalossyho si na soud vybral předchozí předseda Šámal. "Věřím, že budete pokračovat v jeho práci," uvedl. Angyalossymu také popřál, aby si užíval svou oblíbenou jízdu na motocyklu, ale aby jezdil pomalu a dával si pozor.

Zeman doufá, že Angyalossy přispěje k tomu, že se bude snižovat počet nevyřízených spisů. "Pokud narůstají nedodělky a existují soudci, kteří jsou obklopeni nevyřízenými spisy, není to pro soudcovský stav dobré. Věřím, že i vy přispějete k tomu, aby se počet nevyřízených spisů snižoval," dodal Zeman.

O výběru a jmenování předsedy NS rozhoduje prezident. Jedinou podmínkou je, že musí vybírat ze stávajících soudců NS. Od Šámalova odchodu 20. února soud řídil místopředseda Roman Fiala. Když v roce 2015 kvůli důchodovému věku oznámila rezignaci dlouholetá předsedkyně NS Iva Brožová, Zeman jmenoval Šámala o dva dny později.

Způsob, jakým Zeman vybíral nového předsedu NS, kritizovala prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová jako netransparentní a nedůvěryhodný. Vadí jí, že veřejnost nezná prezidentovy kroky ani kandidáty. Zákon sice prezidentovi žádný postup neukládá, ale výběr tak důležitého veřejného činitele by podle Zemanové neměl ve společnosti budit pochybnosti.

Nejvyšší soud sídlí v Brně a je vrcholným soudním orgánem v oblasti občanskoprávních a trestních řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Angyalossy neplánuje reorganizaci NS, chce navázat na Šámala

Nový předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy neplánuje reorganizaci soudu a chce pokračovat v práci svého předchůdce Pavla Šámala. Především má v úmyslu zvyšovat dále prestiž Nejvyššího soudu, snižovat počty takzvaných nedodělků. Za jednu z prvních priorit považuje dokončit práci na etickém kodexu, který by byl akceptován všemi soudci, nikoli pouze Soudcovskou unií a jejími členy. Angyalossy to dnes řekl novinářům poté, co jej prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval do funkce.

"Se skupinou soudců z různých stupňů soudů dokončujeme práci na etickém kodexu včetně komentáře. Je to otázka několika týdnů, kdy bude úplně hotový. Poté předpokládám jeho plošné přijetí všemi soudci, abychom měli obecný etický kodex pro všechny soudce celé republiky," uvedl Angyalossy.

Nový předseda chce také vytvářet podmínky, aby dále klesal počet nedodělků evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak v občanskoprávním a obchodním kolegiu, které je zatížené víc než trestní. Za rok 2019 činila průměrná délka dovolacího řízení v civilních věcech u NS asi 196 dnů, v trestních věcech jen 45 dnů. Angyalossy řekl, že prezident ho při jednání poprosil, aby se délka soudního řízení zkracovala a slovo nedodělek vymizelo ze slovníku justice.

Jednání ohledně Angyalossyho kandidatury probíhala zhruba měsíc, řekl. "S panem prezidentem jsem hovořil pouze jednou, ale to bylo v poslední fázi, kdy mezitím proběhla řada dalších pohovorů a kdy už zjevně pan prezident o mně měl veškeré informace. Když jsme se spolu bavili, i z toho rozhovoru jsem vyrozuměl, že o mně ví v podstatě všechno," řekl nový předseda.

Hrad předem nezveřejnil jméno soudce, kterého chce prezident jmenovat. Angyalossy uvedl, že sám se o tom dozvěděl před několika dny. Uvedl také, že byl osloven prezidentskou kanceláří.

O výběru a jmenování předsedy NS rozhoduje prezident. Jedinou podmínkou je, že musí vybírat ze stávajících soudců NS. Od Šámalova odchodu 20. února soud řídil místopředseda Roman Fiala, kterému dnes Angyalossy poděkoval, situaci podle něj "bravurně zvládl". Když v roce 2015 kvůli důchodovému věku oznámila rezignaci dlouholetá předsedkyně NS Iva Brožová, Zeman jmenoval Šámala o dva dny později.

Nejvyšší soud sídlí v Brně a je vrcholným soudním orgánem v oblasti občanskoprávních a trestních řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Angyalossy: NS by mohl vydat stanovisko ke koronaviru

Dnes jmenovaný předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy zvažuje, že by soud mohl vydat stanovisko, za jakých okolností je možné úspěšně žalovat stát kvůli náhradám za omezení, která vláda vyhlásila kvůli koronavirové epidemii. Novinářům to řekl po svém jmenování na Pražském hradě. Krok by podle něj mohl eliminovat žaloby, které by neměly šanci na úspěch.

Angyalossy byl dosud předsedou senátu trestního kolegia soudu, záležitost chce nyní probrat se soudci z druhého občanskoprávního kolegia. "Že bychom se domluvili, jestli by nebylo možné, abychom vytvořili stanovisko, určitý manuál, za jakých okolností by bylo možné žaloby na stát podávat," řekl novinářům.

Stanovisko by podle Angyalossyho mohlo eliminovat řadu žalob, které by předem neměly naději na úspěch. "Nejprve to musíme projednat s občanskoprávním kolegiem, zda tento způsob by byl nejvhodnější, potom se budeme bavit o detailech," uvedl.

Názory právníků na to, v jaké míře mají lidé a firmy nárok na odškodnění za opatření při koronavirové krizi, se liší. Podle zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. "Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám," uvádí zákon. Podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) se má jednat o materiální škody, nikoliv například ušlý zisk uzavřených provozoven.

Nový předseda NS chce zrychlit rozhodování i posilovat důvěru

Nový předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy chce zrychlit rozhodování soudu a posilovat důvěru lidí v justici. Dalším úkolem je generační obměna soudu. Své priority sdělil dnes novinářům prostřednictvím mluvčího NS Petra Tomíčka.

Podle Tomíčka si Angyalossy jako jednu z priorit stanovil další zkracování dovolacího řízení. Chce vytvářet podmínky, aby dále klesal počet nedodělků evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak v občanskoprávním a obchodním kolegiu, které je zatížené víc než trestní.

Za rok 2019 činila průměrná délka dovolacího řízení v civilních věcech u NS asi 196 dnů, v trestních věcech jen 45 dnů.

NS prochází generační obměnou. Angyalossy se chce osobně zasadit o pečlivý výběr nových soudců, kteří v dalších letech nahradí ty, co budou z Nejvyššího soudu odcházet po dovršení věkové hranice 70 let.