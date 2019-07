Praha - Prezident Miloš Zeman je připraven k 31. červenci vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) a odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Novinářům to po dnešním jednání se Zemanem a Staňkem v Lánech řekl předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček. Ohledně navrhovaného Staňkova nástupce Michala Šmardy (ČSSD) Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD, neslíbil ale, že jej bude respektovat. Podle Hamáčka platí, že kandidátem ČSSD na ministra kultury zůstává Šmarda.

Vicepremiér připomněl své týden staré vyjádření, že není optimista ohledně zachování vlády. Od té doby se podle něj nic zásadního nezměnilo.

"Očekávám, že předsednictvo to potvrdí. Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou," uvedl Hamáček po zhruba hodinu a půl dlouhém jednání v Lánech. Jiné varianty podle něj nyní neexistují. "Z mého pohledu je to postaveno tak, že buď sociální demokracie ve vládě skončí, nebo si bude moci jmenovat své ministry. Michal Šmarda má naši podporu, já za ním stojím," dodal.

Video: Zeman je připraven ke konci července odvolat Staňka

Zeman neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva sociální demokracie respektovat, uvedl Hamáček. Hlasování předsednictva tak podle něj částečně bude "cestou do neznáma". "Každopádně platí to, že ministři sociální demokracie jsou připraveni podat demise a potom budeme pokračovat v rámci ústavního pořádku," uvedl.

Hamáček řekl, že nežádal vysvětlení prezidenta, proč po dvou měsících po oznámení Staňkovy rezignace přistupuje na jeho konec. V květnu odmítl Staňkovu rezignaci akceptovat a od konce téhož měsíce nevyhověl Babišovu návrhu na jeho odvolání. "Já jsem nežádal vysvětlení, já jsem akceptoval jeho stanovisko, že je připraven vyhovět návrhu pana premiéra," uvedl Hamáček.

Babiš minulý týden v Lánech řekl, že doufá, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Hamáček na to tehdy opáčil, že je "menší optimista". Dnes toto vyjádření připomněl. "Nic se ve mně neposunulo, z mého pohledu ta situace je stejná, jako ve čtvrtek. Ale politika je od toho, abychom jednali, takže budeme jednat až do pondělí," řekl. Babiš podle něj má přes víkend prostor ve věci dál jednat, na předsednictvu padne definitivní verdikt.

Video: Staněk považuje výsledek schůzky v Lánech za rozumný

Hamáček a Staněk po skončení setkání v Lánech před novináře předstoupili odděleně. Pražský hrad se k výsledku schůzky nevyjádřil. "K vyjádření pana předsedy Hamáčka a pana ministra Staňka nebudeme poskytovat žádný doplňující komentář," napsal ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se k řešení vládní krize naposledy přímo vyjádřil na konci června. Po setkání s Babišem a Hamáčkem minulý týden pak vydal stanovisko, podle kterého by v protikorupční vládě neměl být odvolán ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu.

Dnešní schůzku s Hamáčkem a Staňkem oznámil Hrad ještě před vyhrocením situace v závěru června. Schůzky všech zainteresovaných stran od té doby nepřinesly žádný významný posun. Vládní krize trvá již několik týdnů. Staněk rezignoval v květnu po kritice, která se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman odstoupení neakceptoval s tím, že Staněk odhalil závažná ekonomická pochybení a neměl by za to být trestán. Od konce května pak nevyhověl následnému návrhu premiéra na odvolání Staňka s argumentací, že mu ústava pro tuto povinnost neukládá žádnou lhůtu. Podle kritiků ale ústavu porušuje. Sociální demokraté na změně ve vládě trvají. Babiš dnes řekl, že se problém okolo Staňka vyřeší, komplikací je podle něj Šmardova nominace.

Politici hodnotí výsledek lánské schůzky o vládě rozdílně

Dnešní příslib prezidenta Miloše Zemana, že odvolá ministra ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), rozuzlení vládní krize nepřinesl, míní předseda ODS Petr Fiala. Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že příčinou krize není Staněk nebo nový kandidát ČSSD na ministra kultury Šmarda, ale "rozhádaná, rozpadající se a nestabilní" ČSSD. Naopak předseda TOP 09 Jiří Pospíšil mluví o blížícím se konci "trapné taškařice" a šéf KDU-ČSL Marek Výborný o drobném posunu.

Fiala po schůzce Zemana, předsedy ČSSD Jana Hamáčka a zřejmě končícího ministra kultury Staňka na lánském zámku na twitteru napsal, že nepovedený politický seriál ohledně výměny ministra kultury pokračuje. "Místo normální práce vlády a řešení skutečných problémů České republiky musíme dál sledovat toto absurdní divadlo," uvedl.

Okamura soudí, že dokud bude sociální demokracie ve vládě, permanentní vládní krize bude pokračovat. Jejím spoluviníkem je i premiér Andrej Babiš (ANO), když si ČSSD před rokem do vládní koalice vybral, řekl Okamura ČTK.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš soudí, že po Babišovi, jenž se se Zemanem sešel ve čtvrtek, si vylámal na prezidentovi zuby i Hamáček. "Neboť příslib odvolání pana Staňka na nejmenování nového ministra nic nemění," řekl ČTK Bartoš. Má pocit, že nynější "divadlo" zastírá fakt, že skutečným problémem vlády není ministerstvo kultury, ale stíhaný premiér v prokazatelném střetu zájmů.

"Dozvěděli jsme se, že skoro po dvou měsících se pan prezident vrátí k tomu, že bude respektovat ústavu a ministra Staňka odvolá. Nerozumím tomu, proč až na konci července," řekl ČTK výsledku schůzky Výborný. Situace podle něho nepřispívá stabilitě vládnutí. "Odpovědnost je ale podle Výborného na Babišově straně.

"Jsem rád, že se trapná taškařice s výměnou ministra kultury chýlí ke konci a Miloš Zeman si snad splní své ústavní povinnosti," řekl ČTK Pospíšil. Je podle něho smutné, že tak banální záležitost, jako je výměna ministra kultury, řeší politická reprezentace týdny, místo aby se věnovala problémům Česka.

Předseda STAN Vít Rakušan označil výsledek lánské schůzky za "půlkrok k vyřešení současné krize". "Z vyjádření Jana Hamáčka však čtu, že si ČSSD nenechá od prezidenta diktovat, koho by měla vyslat na ministerstvo kultury místo pana Staňka, a tak patrně krize může po pondělním jednání předsednictva trvat dál," míní. Opakovaně se také podle Rakušana ukázalo, že Babiš je slabý premiér, který nedokáže Zemanovi oponovat. "Proč to dělá, je otázkou. Každopádně tím škodí zemi, které vládne," dodal.

Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika se ukazuje, že "bouře ve sklenici vody" o neústavnosti Zemanových kroků byla trošku předčasná. "Gordický uzel se rozvázal tím, že pan prezident sdělil, kdy odvolá pana ministra Staňka. On nikdy předtím neřekl, že ho neodvolá, to je potřeba poznamenat. Teď se otevře prostor k dalším jednáním, jestli bude sociální demokracie trvat na panu Šmardovi, nebo najde jiného kandidáta. To už je věcí dalšího jednání a do toho my jim nemáme ani co mluvit," uvedl šéf klubu strany, která vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje.

Předseda KSČM Vojtěch Filip míní, že jestliže Zeman ohledně odvolání Staňka vyhověl, nyní by měli být sociální demokraté vstřícní k prezidentovi. Zeman se ke Šmardově nominaci na ministra kultury staví kriticky.

Veselý: Ukázalo se, že Hamáček je lepší vyjednávač než Babiš

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého dnešní jednání v Lánech ukázalo, že Jan Hamáček je lepší vyjednávač než premiér Andrej Babiš (ANO). Veselý řekl, že Hamáček dokázal s prezidentem Milošem Zemanem dojednat termín odvolání ministra kultury Antonína Staňka i přesto, že měl předseda sociálních demokratů těžší pozici než Babiš.

"Jan Hamáček dokázal víc než premiér. Přitom na rozdíl od Andreje Babiše neměl žádné trumfy v ruce. Přesto dnešní schůzka přinesla aspoň něco konkrétního," řekl dnes ČTK jediný jihočeský poslanec za ČSSD Veselý. Prezident Zeman dnes v Lánech uvedl, že Staňka z pozice odvolá k 31. červenci. Když se sešel ve čtvrtek s premiérem a bavili se o stejném tématu, žádný konkrétní termín nepadl. Pro konec Staňka ve funkci se sociální demokracie vyslovila už v květnu.

Veselý uvedl, že i když Staněk bude jako ministr pokračovat ještě téměř tři týdny, dá se dnes Zemanem vyřčený termín pochopit. "Asi to prezident datoval ke konci měsíce. Navíc předávání ministerstva s sebou nese určitou agendu a je lepší, když je na to prostor a nemusí se to řešit ze dne na den," řekl.

Širší vedení sociální demokracie bude v pondělí rozhodovat o dalším postupu strany. ČSSD chce, aby Staňka nahradil Michal Šmarda, což ale není vhodný kandidát podle Zemana. Sociální demokraté proto v pondělí budou možná mluvit i o dalším setrvání ve vládní koalici. Veselý zatím neřekl, jaký je podle něj ideální další postup. "Nebudu teď přes média vysílat nějaké vzkazy. Vše řeknu v pondělí kolegům," uvedl Veselý.

Staněk považuje výsledek schůzky v Lánech za rozumný

Řešení situace na ministerstvu kultury, které vzešlo z dnešní schůzky na zámku v Lánech, je podle Staňka rozumné. Řekl to novinářům po jednání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Podle Staňka je důležité, aby nový ministr mohl pokračovat v práci, kterou zahájil.

Staněk zopakoval, že jeho demise z poloviny května, kterou Zeman nepřijal, byla myšlena vážně. Prezident to podle něj uvedl i na dnešním jednání, což ministr ocenil, neboť se potvrdilo, že šlo skutečně o rozhodnutí hlavy státu demisi nepřijmout. Někteří jeho kolegové si podle Staňka mysleli, že ministr Zemana prosil o setrvání ve funkci.

Ministr by chtěl včas vědět, kdo bude jeho nástupcem, aby mu mohl předat materiály, které byly za jeho působení v úřadu zpracovány. Z tohoto pohledu je podle něj lhostejné, zda se po něm ministrem kultury stane místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který je kandidátem sociální demokracie, nebo někdo jiný. Rozhodnutí je podle Staňka na předsednictvu, které bude jednat v pondělí. "Budu na předsednictvu informovat o jednání s panem prezidentem a dám svou funkci k dispozici," řekl Staněk.

Šéf ČSSD Hamáček dříve hovořil o tom, že kvůli průtahům se Staňkovým odvoláním se Česká republika nachází na hraně ústavní krize. Podle Staňka o ústavní ani vládní krizi nejde. Taková situace by nastala, kdyby například došly peníze na důchody či provoz veřejných sociálních služeb, míní.

Ministr také uvedl, že by žádný ze svých kroků neměnil. "Já jsem do vrcholové politiky a na post ministra kultury nešel proto, abych si to odseděl a stal se ministrem nulových aktivit, byť se o mně hovořilo, že jsem neviditelný," řekl.

"Neudělal bych nic jinak, protože jsem přesvědčen, že kultura je oblast, která si zaslouží mimořádnou péči, a to zejména o veřejné prostředky, které jsou investovány," doplnil. Peníze v kultuře je podle Staňka důležité využívat efektivně, s péčí řádného hospodáře. "Ne si z ministerstva kultury dělat bankomat, jak to někteří dělají," dodal.