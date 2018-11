Praha/Jeruzalém - Páteční hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO) označil prezident Miloš Zeman za marnění času. Poslanci měli podle něj raději schvalovat zákony. Poznamenal, že jich v poslední době dostává k podpisu "poněkud málo". Zeman to dnes v Jeruzalémě řekl českým novinářům. Zároveň ocenil nápad izraelského parlamentu, který trestá snižováním platu poslance s vysokou neúčastí na jednáních.

Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo, ve které premiér čelí trestnímu stíhání. Ve skrytě natočené reportáži Babišův syn Andrej obvinil spolupracovníky svého otce, že ho kvůli případu drželi na Krymu. Předseda vlády to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Opozice, které vadila Babišova přítomnost ve vládě a střet zájmů, ale připouštěla například pokračování vlády ANO a ČSSD bez Babiše, nenašla pro vyslovení nedůvěry dost hlasů.

Zeman dnes poznamenal, že jako prezident dostává k podpisu zákony. "Zarazilo mě, že v poslední době je zákonů poněkud málo. Když nyní vidíte, že Parlament strávil sedm hodin čistého času diskusí, která měla předem jasný výsledek, tedy neprojednal ani jeden zákon, tak když budu velmi zdvořilý, tak toto zasedání Poslanecké sněmovny označím jako marnění času," řekl. Opozice pro vyslovení nedůvěry měla 92 hlasů, potřebovala jich 101. Poslanci ANO a KSČM vládu podpořili, vládní sociální demokraté odešli ze sálu, což kabinetu neuškodilo.

Zeman při své cestě navštívil i izraelský parlament Kneset. Ten provozuje informační systém, díky němuž se voliči dozvědí o účasti či neúčasti svých zástupců na jednáních. Fotografie poslanců je na obrazovce. Pokud je nepřítomen, je šedivá, pokud je v budově, je barevná. Když má poslanec vyšší než 30procentní neúčast, snižuje se mu plat.

Zeman řekl, že jako předseda Poslanecké sněmovny navrhoval evidenci nepřítomnosti. "S tím, že by se jim (plat) snižoval o třetinu, podruhé o dvě třetiny a pak by pracovali zadarmo," podotkl. Většina poslaneckých klubů byla podle něj proti, protože zřejmě převážily materiální zájmy. "Já sám se domnívám, že to je rozumný nápad, a pokud má v praxi efekt, to znamená vede k vyšší účasti, tak kdyby nový předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ho chtěl aplikovat, bude mít moji plnou podporu," řekl k izraelskému systému.

Český zákon umožňuje postih jen za neomluvené absence poslanců a senátorů na jednáních příslušné parlamentní komory nebo jejích orgánů. Pokud by se zákonodárce bez omluvy nezúčastnil během jednoho měsíce dvou dnů jednání, ztratil by nárok na polovinu platu a náhrad. Při neomluvené účasti na čtyřech dnech jednání by přišel o celý plat i náhrady. Sankce se ale nevyužívají vzhledem k tomu, že poslanci a senátoři dbají na to, aby svou nepřítomnost vždy včas omluvili, například kvůli služebním cestám, pracovním, zdravotním nebo rodinným důvodům.

