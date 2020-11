Zeman: ČT je součást opozice, její ředitel Dvořák by měl skončit

Praha - Prezident Miloš Zeman považuje Českou televizi (ČT) za součást opozice, nikoliv za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi. V rozhovoru pro Parlamentní listy řekl, že generální ředitel ČT Petr Dvořák by měl podle jeho přesvědčení skončit, rozhodnutí je ale v rukou Rady České televize. Vyjádření České televize ČTK shání.

Nedávné odvolání dozorčí komise Rady ČT, které vyvolalo protesty a obavy o nezávislost televize, bylo v pořádku a je třeba ho respektovat, míní prezident. "Znepokojuje to určité mediální kruhy a možná vedení České televize. V každém případě je to v naprostém pořádku. Jde o pravomoc Rady ČT, a jestliže se tak rozhodla, dokonce velkou většinou hlasů, pak je to potřeba respektovat," řekl Zeman. Odvolání komise nepovažuje za útok na nezávislost České televize, každý podle něj může být odvolán.

"Ne že bych měl jakékoli sympatie vůči České televizi, pokládám ji za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi," dodal Zeman, který práci České televize dlouhodobě kritizuje.

Na adresu České televize Zeman řekl, že měla "několik technických průšvihů", kriticky se vyjádřil i na adresu jejího moderátora Jana Železného a nedávného komentáře na jeho twitteru, v němž se pozastavil nad některými lidmi z kulturní sféry, kterým Zeman 28. října dříve i letos udělil vyznamenání.

Dvořákovi pak prezident vyčetl, že loni jel do Londýna, aby se tam stejně jako například bývalý premiér a šéf ODS Mirek Topolánek a další hosté zúčastnil oslavy padesátin někdejšího šéfa společnosti ČEZ Martina Romana. "Vzhledem k tomu, že někteří považují Martina Romana za ne zcela důvěryhodnou figuru, pak účast ředitele České televize na této akci, notabene ve společnosti pětiprocentního Mirka Topolánka, mně připadá jako ne zcela uvážená," prohlásil Zeman.

Na dotaz, zda by měl Dvořák skončit v čele České televize, prezident odpověděl: "Jsem přesvědčen, že ano, ale o tom nebudu rozhodovat já, ale právě Rada České televize".

Na středečním mimořádném zasedání Rady ČT oznámili rezignaci její předseda René Kühn i místopředseda Jaroslav Dědič. Kühn uvedl, že na odvolání dozorčí komise měl jiný názor než většina členů rady, kteří její jednání označili za diletantské či laxní. Děním v radě se bude dnes zabývat sněmovní volební výbor a zřejmě i Senát. Generální ředitel televize Dvořák považuje nynější situaci za znepokojivou. Rada podle něj namísto věcných řešení hledá překážky a záminky k ostřelování veřejnoprávní televize. Přístup rady je spíše destruktivní než konstruktivní, uvedl ve středu Dvořák. Věří ale tomu, že je stále šance vrátit se k dodržování zákonných postupů.