Zeman by vetoval zákon umožňující manželství lidem stejného pohlaví

Praha - Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by umožnil uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. Novinářům po dnešním jednání s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou řekl, že nejen z jazykového hlediska slovo manželství implikuje svazek muže a ženy. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy. Podle předsedkyně Sněmovny a spolupředkladatelky příslušné novely Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) není Zemanův postoj k uzákonění manželství i pro homosexuály příliš významný. Projednávání předlohy podle ní patrně přesáhne jeho mandát. Také premiér Petr Fiala (ODS) se domnívá, že projednávání zákona ve Sněmovně nebude krátké.

Novelu občanského zákoníku, která by umožnila manželství stejnopohlavních párů, dnes obdržela Sněmovna. Podepsalo ji po jednom poslanci z klubů STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a ANO. "Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat," uvedl Zeman. Stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. "Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka," doplnil.

"Vzhledem k délce legislativního procesu je názor stávajícího prezidenta už poměrně nerelevantní, protože v čase zbývajícím z jeho mandátu tento zákon Parlament vysoce pravděpodobně projednat nestihne," napsala ČTK Pekarová Adamová. Podobně se vyjádřil další ze spolupředkladatelů Josef Bernard (STAN). "Nejsou důležití staří lidé, ale jsou důležití noví. To je všechno, co k tomu mohu říci. Pan Zeman je minulost a my snad budeme volit nějakou budoucnost," řekl ČTK.

"Určitě nás čeká debata v Poslanecké sněmovně, která nebude jednoduchá. Není to téma, které by rozdělovalo politické spektrum podle jednotlivých stran," řekl Fiala novinářům v Paříži. Jde podle něj hlavně o etickou otázku, a proto budou mít občanští demokraté volné hlasování, nebudou zastávat žádný společný stranický postoj. Fiala sám by současnou podobu institutu manželství neměnil. "Vedou mě k tomu důvody mé víry a hodnot, které zastávám. Ale budu samozřejmě respektovat jakékoliv demokratické rozhodnutí, ke kterému Parlament dospěje," dodal premiér.

Zemanovi končí druhý prezidentský mandát v březnu příštího roku. Za ODS, která nemá jednotný postoj k manželství pro stejnopohlavní páry, návrh podepsal ministr kultury Martin Baxa. ČTK na dotaz ohledně prezidentova pohledu sdělil, že respektuje, že na institut manželství pro všechny existují rozdílné názory a že štěpení v této věci jde napříč politickými stranami i názorovými proudy. Je ale přesvědčený o tom, že zákon bude prospěšný. "Podle mého názoru povede k plnému zrovnoprávnění osob stejného pohlaví, protože pevný láskyplný svazek mezi lidmi by měl být rovnocenný pro všechny," uvedl.

Dalším argumentem proti předloze podle Zemana je, že pojem "rodina" je odvozený od slova "rodit". "Zatím jsem si nevšiml, že by ve stejnopohlavních párech k rození dětí docházelo," podotkl. Vyslovil se v té souvislosti i proti "genderovému tvrzení, že je u nás 90 pohlaví". "Já jsem, třebaže jsem počítal velmi pečlivě, zatím zjistil pohlaví pouze dvě. A u toho zřejmě do konce svého života zůstanu," dodal Zeman.

"Všichni platíme daně a musíme dbát svých povinností. Proto nedává smysl, aby část občanů neměla i stejná práva," reagovala na výroky prezidenta spolupředkladatelka návrhu za Piráty Olga Richterová. Registrovaným partnerům a jejich dětem dnes chybí jistoty, které mají manželské páry automaticky, vysvětlila, proč návrh vznikl. Nejde pouze o majetkové aspekty a společné jmění manželů, ale i o nejistotu ve vztahu k dětem nebo nerovnost nároků na pracovní volno či vdovský a vdovecký důchod.

Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Strany vesměs nechávají v obdobných záležitostech svým poslancům volné hlasování. V minulém volebním období Sněmovna o uzákonění manželství i pro homosexuály nerozhodla. Podpisy k aktuální novele podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD.