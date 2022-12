Zeman by podle podle spekulací médií mohl jmenovat novým předsedou ÚS Fialu

Ilustrační foto - Předseda senátu Ústavního soudu Josef Fiala na snímku pořízeném 3. září 2019 v Brně po jednání soudu o stížnosti nepravomocně odsouzeného podnikatele íránského původu Shahrama Abdullaha Zadeha ohledně trvající vazby, kterou podnikatel souzený za daňové úniky a ovlivňování svědků považuje za protiústavní. Ústavní soud vyhověl stížnosti a vytkl krajskému soudu procesní pochybení. Poté, co chtěl Městský soud v Brně vazbu ukončit, rozhodl krajský soud o jejím pokračování, aniž měla obhajoba možnost vyjádřit se ke stížnosti státního zástupce. Krajský soud v Brně se proto musí Zadehovou vazbou znovu zabývat. Na svobodu se ale podnikatel zatím nedostane. Ve vazbě zůstává od prosince 2016.

Ilustrační foto - Předseda senátu Ústavního soudu Josef Fiala na snímku pořízeném 3. září 2019 v Brně po jednání soudu o stížnosti nepravomocně odsouzeného podnikatele íránského původu Shahrama Abdullaha Zadeha ohledně trvající vazby, kterou podnikatel souzený za daňové úniky a ovlivňování svědků považuje za protiústavní. Ústavní soud vyhověl stížnosti a vytkl krajskému soudu procesní pochybení. Poté, co chtěl Městský soud v Brně vazbu ukončit, rozhodl krajský soud o jejím pokračování, aniž měla obhajoba možnost vyjádřit se ke stížnosti státního zástupce. Krajský soud v Brně se proto musí Zadehovou vazbou znovu zabývat. Na svobodu se ale podnikatel zatím nedostane. Ve vazbě zůstává od prosince 2016. ČTK/Šálek Václav

Brno - Prezident Miloš Zeman by mohl ještě před svým odchodem z funkce jmenovat příštího předsedu Ústavního soudu (ÚS), a to současného člena soudu Josefa Fialu, uvedli dnes s odkazem na zákulisní informace a dobře informované zdroje Seznam Zprávy a týdeník Respekt. Podobná spekulace se podle informací ČTK v kuloárech šíří už několik měsíců, přinejmenším od léta. Server Lidovky.cz napsal, že by se jmenování teoreticky mohlo odehrát už dnes. Hrad se pro Seznam Zprávy ani Respekt nevyjádřil.

Odborníci upozorňují, že po právní stránce by jmenování Fialy bylo problematické. V době, kdy Zeman opustí Hrad, totiž stále bude v čele ÚS Pavel Rychetský. Mandát mu vyprší až 6. srpna. Zeman končí v březnu. Fialu by tedy musel jmenovat s odloženou platností.

"Nemůžu říkat, co je reálné, ale z hlediska formálně právního nemůžu někoho jmenovat do obsazené funkce," řekl pro Seznam Zprávy Rychetský.

Fiala se ke spekulacím nevyjádřil, s médii dlouhodobě nekomunikuje. Prakticky jako jediný ze současné sestavy ústavních soudců nikdy nekomentuje na kameru a mikrofon ani své vlastní nálezy. Mandát ústavního soudce vyprší Fialovi v prosinci 2025. Předsedu soudu by teoreticky mohl dělat jen v době trvání mandátu, tedy maximálně dva a půl roku.

Podle ústavního právníka Ladislava Vyhnánka z Masarykovy univerzity by jmenování nového předsedy ÚS ještě předtím, než skončí ten současný, bylo protiústavní. "Prezidentovi v určitý termín končí funkční období a až půl roku poté skončí předsedovi ÚS. Následujícího předsedu musí jmenovat někdo, kdo je v době jeho konce ve funkci hlavy státu, tedy příští prezident," řekl Vyhnánek Respektu.

Vyhánek i další ústavní právník Jan Kysela se podle Respektu shodují, že by se mohlo jednat o takzvaný paakt, ke kterému nelze přihlížet, protože je v hrubém rozporu s ústavním pořádkem. Zemanův postup by ale mohl vyvolat právní nejistotu či neobvyklý soudní spor. Dosud odborníci předpokládali, že příštího předsedu ÚS jmenuje v rámci personální obměny soudu až příští prezident.