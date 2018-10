Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman přijme ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě kandidáta sociální demokracie na ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Předpokládá se, že prezident Petříčka jmenuje ministrem koncem příštího týdne, řekl novinářům po večerním jednání s hlavou státu v Lánech premiér Andrej Babiš (ANO).

"Jmenování se předpokládá koncem příštího týdne," řekl Babiš novinářům po zhruba hodinu a čtvrt dlouhém rozhovoru u večeře s prezidentem. Zeman se s Petříčkem podobně jako s předchozími nováčky ve vládě chystá před jmenováním sejít. Ovčáček na twitteru upřesnil, že schůzka se odehraje ve čtvrtek v 15:00.

Diplomacii nyní vede souběžně s ministerstvem vnitra předseda ČSSD Jan Hamáček, protože Zeman v červnu odmítl kvůli svým výhradám jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. Hamáček původně trval na Pochem, ale v září místo něj navrhl Petříčka. Prezident minulý týden řekl, že Petříček má pro funkci slušné kvalifikační předpoklady.

Babiš se s Petříčkem sešel dnes ráno. Za důležité potom označil to, že od Petříčka dostal příslib, že s jeho jmenováním zanikne v Černínském paláci funkce politického tajemníka, kterou zastává Poche. "Předpokládá se, že se pan Poche vrátí do Evropského parlamentu a nebude působit na ministerstvu zahraničí, pan Petříček mi to potvrdil," uvedl Babiš po schůzce se Zemanem.

S hlavou státu dnes hovořil premiér také o Zemanových návštěvách v Německu a Olomouckém kraji. Mluvili i o mýtném systému či situaci v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Situace v institutu byla napjatá po červnovém odvolání jeho ředitele Vladimíra Maříka. Z čela CIIRC ho sesadil rektor ČVUT Vojtěch Petráček s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za Maříkova nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v dokumentu České televize. Proti Maříkovu odvolání protestovali zaměstnanci institutu. Kritizoval ho i Babiš, který vyjádřil naději, že rektor ČVUT své rozhodnutí změní.

Mezi další témata schůzky v Lánech patřil kanál Dunaj-Odra-Labe, jehož stavbu Zeman dlouhodobě prosazuje, nebo chystané oslavy ke 100 letům od vzniku Československa, dodal Babiš.