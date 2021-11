Zeman bude moci přijímat návštěvy, přesune se na standardní oddělení

Prezident Zeman dnes podepsal souhlas s působením nových velvyslanců Peru, Brazílie, Nového Zélandu a Dominikánské republiky v Česku. Jmenoval také čtyři nové české velvyslance v zahraničí a podepsal odvolání šesti šéfů českých ambasád. Informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prezident je od 10. října hospitalizován.

Zeman podepsal pověřovací listiny se jmenováním pro velvyslance Karla Urbana do Albánie, velvyslance Zdeňka Krejčího do Středoafrické republiky, Kamerunu a Rovníkové Guiney, velvyslance Jaroslava Ludvu do Severní Makedonie a velvyslance Jaroslava Sira do Kataru, vyjmenoval Ovčáček. Prezident současně podepsal také odvolací listiny pro velvyslance Jaroslava Ludvu z Albánie, velvyslance Jaroslava Sira ze Středoafrické republiky, velvyslance Pavla Mikeše z Kamerunu, velvyslance Marka Skolila z Rovníkové Guiney, velvyslance Miroslava Tomana ze Severní Makedonie a velvyslance Martina Dvořáka z Kataru.

Podle diplomatické listiny ministerstva zahraničí z 24. srpna čekalo předání pověřovacích listin prezidentovi na dvacítku velvyslanců, kterým už Česko udělilo tzv. agrément, tedy souhlas s působením v zemi. Osm z nich byli velvyslanci sídlící v Praze, zbývajících 12 působí v jiné zemi, přestože mají na starosti i styky s Českem. Podle dokumentu na předání pověřovacích listin hlavě státu, po kterém může velvyslanec začít oficiálně vykonávat svůj úřad, čekali na konci srpna například zástupci Běloruska, Polska nebo Dánska. Celkem v Česku působí diplomatičtí zástupci zhruba 130 zemí.

Po předání kopií pověřovacích listin řediteli diplomatického protokolu ministerstva zahraničí umožňuje diplomatická praxe v České republice designovaným velvyslancům, aby vykonávali běžné pracovní povinnosti v rámci své diplomatické mise i mimo ni, a to na ministerstvu zahraničí či s jinými českými institucemi, orgány či jinými diplomatickými misemi. Je ale omezen jejich kontakt se členy vlády a Parlamentu. Designovaní velvyslanci nemohou organizovat svým jménem významné akce společenského či kulturního charakteru (recepce ke státním svátkům apod.) a nemají hovořit se zástupci médií - to se považuje za nezdvořilé, pokud ještě nepředali pověřovací listiny hlavě státu, uvedl už dříve Černínský palác.

Pokud již designovaný velvyslanec nastoupil na svou misi, ale nepředal ještě své pověřovací listiny prezidentovi, je podle ministerstva zahraničí stále formálně šéfem diplomatické mise chargé d'affaires, kterého určil předchozí mimořádný a zplnomocněný velvyslanec při svém odjezdu či přímo jej jmenovalo ministerstvo zahraničí vysílajícího státu.

Zeman naposledy převzal pověřovací listiny velvyslanců v srpnu, na Pražském hradě mu je tehdy předalo devět diplomatů.