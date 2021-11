Zeman bude moci přijímat návštěvy, podepsal listiny diplomatům

Praha - Prezident Miloš Zeman, který je měsíc v péči lékařů Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), bude moci od pondělí omezeně přijímat návštěvy. Mluvčí Hradu oznámil, že prezident bude přeložen z akutního lůžka na běžné. Dnes prezident podepsal souhlas s působením čtyř nových velvyslanců v Česku a jmenoval čtyři nové české velvyslance v zahraničí. V souvislosti s hospitalizací hlavy státu policie začala tento týden vyslýchat některé zaměstnance Hradu. Dnes byl vypovídat šéf protokolu Vladimír Kruliš, ve čtvrtek čeká výslech kancléře Vratislava Mynáře.

Prezident Zeman byl do ÚVN převezen 10. října kvůli zhoršení svého chronického onemocnění. Minulý týden ve čtvrtek byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj a od pondělí se přesune z akutního na běžné lůžko na standardním oddělení, oznámil dnes v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Od začátku příštího týdne tak bude hlava státu moci omezeně přijímat návštěvy.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke řekla ČTK, že Zeman bude umístěn na oddělení dlouhodobé péče. Důvodem přesunu je podle ní právě umožnění návštěv. "Na lůžkách dlouhodobé péče jsou návštěvy možné, pochopitelně za striktního dodržení protiepidemických opatření závazných pro veškeré návštěvy," napsala Zinke ČTK.

Ještě před oznámením o omezené možnosti návštěv u hlavy státu dnes dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že demisi vlády předá prezidentovi po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny písemně. Zeman v úterý pověřil lídra koalice Spolu a PirSTAN Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Fiala předpokládá, že by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do Vánoc. Do té doby by měl řídit stát končící kabinet v demisi.

Zeman dnes podepsal souhlas s působením nových velvyslanců Peru, Brazílie, Nového Zélandu a Dominikánské republiky v České republice. Hlava státu naposledy převzala pověřovací listiny velvyslanců v srpnu. Na Pražském hradě mu je tehdy předalo devět diplomatů. Podle diplomatické listiny ministerstva zahraničí z 24. srpna čekalo předání pověřovacích listin prezidentovi na dvacítku velvyslanců, kterým už Česko udělilo tzv. agrément, tedy souhlas s působením v zemi.

Prezident dnes také jmenoval čtyři nové české velvyslance v zahraničí. Pověřovací listiny podepsal pro velvyslance Karla Urbana do Albánie, velvyslance Zdeňka Krejčího do Středoafrické republiky, Kamerunu a Rovníkové Guiney, velvyslance Jaroslava Ludvu do Severní Makedonie a velvyslance Jaroslava Sira do Kataru.

Hlava státu současně podepsala odvolací listiny pro velvyslance Jaroslava Ludvu z Albánie, velvyslance Jaroslava Sira ze Středoafrické republiky, velvyslance Pavla Mikeše z Kamerunu a velvyslance Marka Skolila z Rovníkové Guiney. Ve funkci skončí také velvyslanec v Severní Makedonii Miroslav Toman a velvyslanec v Kataru Martin Dvořák.

V souvislosti se zdravotním stavem prezidenta začala policie tento týden vyslýchat některé zaměstnance Pražského hradu. Kriminalisté prověřují, zda se před hospitalizací prezidenta někdo nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci. Prověřují také možné padělání prezidentova podpisu.

V úterý byl na policii podle webu iROZHLAS.cz vypovídat šéf prezidentské ochranky Martin Baláž. Dnes byl na policii ředitel hradního protokolu Kruliš. "Mohu potvrdit, že jsem podal vysvětlení a odpověděl na všechny položené otázky policejnímu orgánu," napsal Kruliš ČTK. Policie ani státní zastupitelství se k případu nevyjádřily. Ve čtvrtek čeká výslech vedoucího prezidentské kanceláře Mynáře.

Kvůli hospitalizaci prezidenta se letos 28. října nekonalo slavnostní předávání státních vyznamenání. Pražský hrad pouze zveřejnil seznam osobností, které ocenění obdrží. Je mezi nimi i psychiatr a spisovatel Jan Cimický, kterého v posledních dnech v médiích obvinilo několik žen ze sexuálního napadení a obtěžování. Cimický to odmítá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes poslal prezidentovi dopis, v němž apeluje na to, aby Cimický ocenění za zásluhy o stát v oblasti kultury nedostal, uvedl server iROZHLAS.cz. Předseda vlády mimo jiné podle webu v dopisu píše, že ctí presumpci neviny a není schopen posoudit pravdivost výpovědí. S ohledem na závažnost podezření ale považuje za vhodné, aby bylo od udělení vyznamenání upuštěno.

Cimický dnes oznámil ČTK, že státní vyznamenání nepřevezme. Obviněním ze sexuálního obtěžování se chce bránit, kvůli lékařskému tajemství ale ne veřejně.