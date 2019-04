Praha - Odchod Británie z Evropské unie znamená patnáctiprocentní úbytek příjmů českého rozpočtu, řekl prezident Miloš Zeman na dnešní tiskové konferenci po jednání s chorvatskou prezidentkou Kolindou Grabarovou Kitarovičovou. Brexit je podle něj neštěstí pro EU i Británii, není však stoupencem okamžitého opakování referenda. Podle Kitarovičové by bylo nejlepší, kdyby rozhodnutí o odchodu Británie z EU nikdy nenastalo, respektuje však postoj britských obyvatel a doufá v to, že odchod bude upraven dohodou.

"Z hlediska českého rozpočtu brexit znamená úbytek příjmů o 15 procent, protože Británie je čistý plátce, poměrně významný čistý plátce. Musíme se s tím smířit," řekl Zeman. Okamžité opakování referenda nepreferuje, neboť by tím podle něj byla uražena vůle britských občanů. "Ale pevně doufám, že pokud se brexit realizuje, tak v nějaké vzdálenější budoucnosti k tomu referendu dojde," doplnil.

Sedmadvacet zemí EU a Británie se dnes v Bruselu dohodly na odkladu britského odchodu z EU do 31. října. Pokud ale britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z unie dřív. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska může britská strana nejen ratifikovat smlouvu, ale také přehodnotit celou strategii okolo brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová na závěr summitu zdůraznila, že Británie může EU opustit dřív, pokud parlament schválí dohodu s EU. Vyloučené podle ní není ani to, že Británie nakonec z EU odejde ještě před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat mezi 23. a 26. květnem.

Právě situaci kolem evropských voleb může podle Kitarovičové brexit komplikovat. "Pro Chorvatsko je otázka, jestli budeme mít 11 nebo 12 poslanců v Evropském parlamentu," poznamenala. Země bude nadále s Británii bilaterálně spolupracovat. Prezidentka doufá v to, že odchod Británie nebude mít dopad na hospodářství a investice. Naopak ve víceletém finančním rámci bude brexit znatelný, míní.