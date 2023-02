Zeman a jeho nástupce Pavel se sejdou 13. února v Lánech

Praha - Prezident Miloš Zeman a jeho nástupce Petr Pavel se sejdou v pondělí 13. února dopoledne na zámku v Lánech. Pavel na dnešní tiskové konferenci uvedl, že stávající hlavě státu nabídl termín, který Zeman akceptoval. Termín ve stejnou chvíli na svém twitterovém účtu potvrdil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Pavel také potvrdil cestu do Karlovarského kraje 15. a 16. února, pak se zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, kde očekává i setkání s lídry zemí.

Nynější i zvolená hlava státu v posledních dnech vyjadřovaly připravenost k setkání, očekávaly ale iniciativu z druhé strany. Pavel dnes odmítl, že by šlo o přetahovanou. Doplnil, že Zemanovi termín navrhl. "Prezident Miloš Zeman se setká v pondělí dne 13. února v 11:00 na zámku v Lánech se zvoleným prezidentem republiky Petrem Pavlem," informoval Ovčáček.

Pavel dříve avizoval, že chce Zemana mimo jiné požádat o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu. Na Zemana chce apelovat, aby nejmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Zeman to zvažuje, i když mandát Pavla Rychetského v čele soudu trvá až do srpna, zatímco Zemanův končí v březnu. "Předpokládám, že se dotkneme všeho, co bude souviset s předáváním funkce. Požádám ho i o maximální otevřenost," uvedl.

Pavel si nemyslí, že by mediální dohady o tom, kdo schůzku navrhne, mohly nějak poznamenat atmosféru setkání. "Šlo jen o to, kdo ten první krok udělá. Já neměl sebemenší problém ho udělat, ale považoval jsem z logiky věci za správné, že tím iniciátorem bude ten, kdo bude ve funkci," řekl. Očekává konstruktivní přístup, který podle něj panoval i v případě schůzek ředitelů kanceláří či tiskových mluvčí.

Pavel na tiskové konferenci odmítl, že by po vyhlášení výsledků voleb "přepálil" začátek, když do funkce nastoupí až 9. března. "Rozhodně jsem do toho nevstoupil s tím, že si vezmu po volbách pět týdnů volna," uvedl. Schůzkami v tomto týdnu se chtěl připravit na to, aby mohl hned po inauguraci intenzivně pracovat, jak slíbil v kampani. "Cílem nebylo ukázat, že budu aktivistickým prezidentem, ale aktivním," řekl.

Odmítl, že by svými schůzkami s ministry, policejním prezidentem či ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) předstíral, že již má nějaké pravomoci. "Veškerá jednání byla seznamovací a orientační," uvedl. Za standardní označil i schůzku nejvyšších ústavních činitelů, debata se podle něj týkala toho, jak si představují budoucí styky a spolupráci.

Pavel potvrdil cestu na Karlovarsko, účastní se i bezpečnostní konference

Zvolený prezident Petr Pavel potvrdil cestu do Karlovarského kraje, která se uskuteční 15. a 16. února. Poté pojede na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde očekává i neformální setkání s lídry jiných zemí. Pavel to řekl na dnešním tiskovém briefingu v Hrzánském paláci.

V Karlovarském kraji se chce Pavel sejít nejen se zástupci samospráv, ale také s občany, zástupci firem či neziskových organizací. Cílem výjezdu je podle něj otevřenost k názorům opozice a občanů. Chce vědět, kde lidé i starostové, kteří jsou podle Pavla často za hnutí ANO, vidí hlavní problémy či jak hodnotí účinnost vládních opatření.

Stále platí, že chce Pavel navštívit také Ústecký a Moravskoslezský kraj, zatím ale nemá konkrétní termín. Chce, aby jednání byla pracovní, bez oficialit a také bez mediálních výstupů. Co se týče setkání s občany, měla by mít formát besedy v omezeném formátu.

Při středeční schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS), předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) se podle Pavla hovořilo i o tom, zda by na výjezdy do krajů měli zvoleného prezidenta doprovázet například zástupci vlády. Společné cesty ale v plánu nejsou, řekl Pavel.

"Každý máme jinou působnost a naopak já bych si i rád zachoval odstup," uvedl generál ve výslužbě. Vláda ale o jeho výjezdech bude vědět, sám chce kabinet o výstupech z jednání informovat.

Mnichovské bezpečnostní konference se Pavel účastnil i jako předseda Vojenského výboru NATO. Očekává, že se na okraj konference může setkat s řadou lídrů nejen evropských zemí, ale i severní Ameriky.