Legendární historický železniční vůz Slovenská strela se 13. května 2021 po více než dvou letech oprav vrátil do Kopřivnice na Novojičínsku. Vystaven je ve speciálně postaveném proskleném depozitáři u nového Muzea nákladních automobilů Tatra. ČTK/Ožana Jaroslav

Kopřivnice (Novojičínsko)/Lužná (Rakovnicko) - Legendární železniční vůz Slovenská strela se poprvé po renovaci představí v Čechách. V pátek lidé uvidí vlak na Hlavním nádraží v Praze, v sobotu a neděli bude jedním z hlavních lákadel setkání motorových vlaků v Lužné u Rakovníka. Z Kopřivnice na Novojičínsku, kde je vůz umístěn v novém depozitáři, dojede sám po kolejích. ČTK to dnes sdělil Andrej Čírtek, mluvčí automobilky Tatra Trucks, které vlak patří.

"Těší nás, že strelu budeme moci znovu prezentovat široké veřejnosti a v neposlední řadě také fakt, že do Lužné u Rakovníka dojede po vlastní ose," uvedla specialistka marketingu Tatra Trucks Marie Jonasová.

Na Hlavním nádraží v Praze bude Slovenská strela v pátek k vidění od 11:00 do 12:30 na nástupišti číslo 1, odkud ve 30. letech minulého století jezdívala do Bratislavy. Na víkendové akci v Lužné bude historických vlaků více. "Kromě Slovenské strely se návštěvníci mohou těšit na vozy, jako jsou Hurvínek, Komarek, Věžák, Modrý šíp nebo Stříbrný šíp," uvedl ředitel Muzea Českých drah v Lužné Marek Plochý.

Motorový vůz Slovenská strela vyrobila kopřivnická Tatra, do provozu byl uveden v roce 1936. Byl nasazený na trati Praha - Bratislava, jezdil s jedinou zastávkou v Brně a byl to tehdy nejrychlejší spoj na československých kolejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut. Jezdil ještě v 50. letech, pak byl vyřazen. Léta stál venku před kopřivnickým muzeem a chátral. Letos se do města vrátil po více než dvouleté renovaci a stojí v novém speciálním depozitáři.