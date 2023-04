Železnice z letiště do centra Prahy by měla vést i na hlavní nádraží

Praha - Železniční trať z letiště v Praze-Ruzyni do centra města by měla být vedle Masarykova nádraží napojena také na pražské hlavní nádraží. Na tiskové konferenci Správy železnic (SŽ) to oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Součástí plánu je i vybudování nové podzemní stanice s názvem Opera. Projekt nového nádraží je nyní v prvním kole projednávání mezi ministerstvem dopravy a SŽ.

Napojení trati od Letiště Václava Havla do centra metropole by podle ředitele SŽ Jiřího Svobody mělo vypadat tak, že by za Negrelliho viaduktem vjížděly vlaky do tunelu, který by vedl pod hlavním nádražím. "A tam by navazovalo nové nádraží, takzvaná Opera," uvedl ředitel. Stavba by podle něj mohla začít v tomto desetiletí.

Zatímco regionální spoje budou podle Kupky končit na Masarykově nádraží, vlaky zaměřené primárně na dopravu cestujících z pražského letiště budou projíždět i hlavním nádražím. "Klíčový impulz byl, abychom dokázali zajistit komfortní propojení pražského letiště a rychlíkových expresních spojů a v budoucnu s vysokorychlostní tratí. Je to zároveň srovnání podmínek s jinými velkými městy, jako je Berlín či Vídeň. Aby lidé, kteří chtějí použít pražské letiště, měli významně snazší cestu," řekl Kupka, proč přistoupili na změnu plánu výstavby.

Pražské hlavní nádraží se po napojení na trať od letiště bude muset vypořádat s nárůstem počtu vlaků. Podle Kupky s tímto problémem počítá vypsaná architektonická soutěž na rekonstrukci odbavovací haly. "Klíčovým úkolem bude najít kapacitní řešení pro napojení dalších regionálních tratí, mezi kterými bude právě i nové spojení od Letiště Václava Havla," řekl Kupka.

S dokončením trati z letiště do centra Prahy se zpočátku počítalo v roce 2028. Nyní je podle Kupky předpokládaný termín dokončení základní trasy mezi letištěm a centrem o dva roky později.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělený na více než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 byl rekonstruován Negrelliho viadukt, loni začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos začala stavba části mezi Bubny a Výstavištěm Praha a začne modernizace Masarykova nádraží. Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.