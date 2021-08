Železničáři vyměnili pražce na úseku u Domažlic po střetu vlaků, opraví výhybku

Domažlice - Správa železnic (SŽ) už vyměnila všech 109 pražců na poškozeném úseku trati u obce Milavče na Domažlicku, kde se ve středu čelně srazil expres z Mnichova s osobním regionálním vlakem. Při havárii zemřeli tři lidé a desítky dalších byly zraněny. Zhruba dvousetmetrový opravovaný úsek začala od 10:00 zpevňovat podbíječka, poté pracovníci SŽ opraví výhybku a následně vše proměří a zkontrolují. Podle mluvčí SŽ Radky Pistoriusové stále platí, že se jednokolejná trať z Prahy na Mnichov zprovozní dnes kolem 18:00.

SŽ a České dráhy (ČD) už ve čtvrtek odklidily z kolejí všechna nabouraná vozidla. Těžký jeřáb nasadil na koleje nabouranou německou lokomotivu vážící přes 80 tun, kterou odtáhl nehodový vlak na nádraží do Domažlic, kde stojí se dvěma vagony. Německá společnost Länderbahn, jejich vlastník, si je převezme o víkendu. Nejpoškozenější vagon ČD, který byl hned za lokomotivou, přesunul jeřáb na louku, kde čeká na sešrotování. Protijedoucí nabouraný regionální vlak RegioShark s hmotností 86 tun stojí od čtvrtka v nedaleké stanici Blížejov. O jeho dalším přesunu do depa se teprve bude rozhodovat,, řekl dnes mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti a stejně jako Drážní inspekce (DI) událost dále vyšetřují. "Šetření pokračuje, byly nařízené soudní pitvy zemřelých. Budou probíhat výslechy cestujících z vlaků, budeme vyžadovat různé zprávy, například od DI a ČD. To bude trvat několik měsíců," uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že lidé, kteří měli ve vlaku zavazadla, si je mohou vyzvednout po domluvě se starostou obce Milavče.

Podle středečních informací inspekce a vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) rychlík vjel na úsek bez povolení. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala je vyšetřování teprve na začátku. Inspektoři dnes jedou do Německa kvůli analýze dat rychloměru lokomotivy. "Proběhly základní úkony na místě, byly prověřeny viditelnosti návěstidel a funkce zabezpečovacího zařízení," uvedl. Generální inspektor inspekce Jan Kučera k tomu v České televizi řekl, že na železniční trati inspekce nenašla žádnou závadu. Staniční zabezpečovací zařízení ve výhybně i v Domažlicích, odkud je výhybna dálkově řízena, bylo podle něj v pořádku a rovněž viditelnost návěstidel byla v souladu s právními předpisy. "V tento okamžik prakticky můžeme vyloučit selhání na straně provozovatele dráhy, návěstí byla v pořádku," řekl Drápal.

Proč strojvůdce nezastavil před návěstím, inspekce zatím neví. Nicméně zjistila, že těsně před událostí začal brzdit. "Z toho se dá dovodit, že byl při vědomí a sledoval trať. Proč nezastavil před návěstím, to nevíme," doplnil Kučera.

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Mezi třemi oběťmi srážky jsou oba čeští strojvůdci, z nichž jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla cestující v protijedoucím regionálním vlaku. Většinu zraněných záchranáři převezli do plzeňské fakultní a domažlické nemocnice a dva do Prahy. Ošetřili celkem 67 lidí. Deset bavorských sanitek odvezlo si do Německa deset lidí hovořících německy.