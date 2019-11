Železná Ruda letos poprvé zavede na sezonu skibus do všech areálů

Železná Ruda (Klatovsko) - Železná Ruda, největší zimní rekreační oblast v Plzeňském kraji, zavede letos poprvé skibus. Bude jezdit zdarma od 15. prosince do 15. března ze Špičáckého sedla po všech skiareálech až do Železné Rudy a některé spoje až na Gerlovu Huť, kam míří běžkaři. ČTK to řekl starosta Filip Smola (ČSSD).

"Skibus tu určitě chyběl a věřím, že ulehčí i městu. Předpokládáme, že ho budou využívat nejen lyžaři, ale také návštěvníci Železné Rudy, kteří pojedou autobusem do centra, protože ve městě můžeme jen těžko vytvářet další parkovací místa," uvedl.

Město bude skibus financovat z ubytovacích poplatků a přispějí také provozovatelé skiareálů - Ski&Bike Špičák, Nad Nádražím, Belveder, Weissova louka, Alpa louka. Město zatím není domluvené s areálem Samoty. Klasický autobus s řidičem si objedná u dopravce. Náklady na sezonu budou kolem 900.000 Kč, z toho město uhradí asi půl milionu.

Na trase bude sedm zastávek. "Pojede ze Špičáckého sedla, tedy od hotelu Karl, přes Stellu, parkoviště u Ski&Bike Špičák, železniční stanici Železná Ruda do skiareálu Belveder až na Čachrov-Gerlovu Huť," uvedl starosta. Na Gerlovu Huť bude jezdit jen třikrát denně, aby byl co nejkratší interval. "Ráno bude jezdit jen v okolí skiareálů a na Gerlovku zamíří, když bude volněji," řekl.

Jízdní řád už je téměř hotový. Bude na webech města, infocentra a Bílé stopy, na facebooku a na letácích. První bus vyjede v 08:15, poslední přijede v 16:40. Areály začínají provoz v 08:30 a v 09:00, končí v 16:00. "Zdarma bude městské parkoviště Kaskády pro 500 aut, které bude uklizené," řekl Smola. Další bezplatné parkoviště je P3 u Ski&Bike Špičák s 230 místy.

Železná Ruda dále letos změní režim údržby 83 km běžeckých tratí. Trasy rozdělí na kratší okruhy, udržované každý druhý nebo třetí den, a dále na trasy, které se budou upravovat vždy v pátek a před jarními prázdninami. "Jasno bude příští týden," dodal Smola. Dojednává s majitelem parkoviště na Belvederu, kde budou čtyři okruhy, zda umožní parkování. Od toho se pak odvine frekvence úprav stop.