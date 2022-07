Zelenskyj volá po zřízení speciálního tribunálu k ruskému útoku na Ukrajinu

Haag/Kyjev - Pro rozsouzení zločinů spojených s ruským útokem proti Ukrajině je zapotřebí zvláštního tribunálu, míní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury AFP to dal najevo na konferenci, kde zástupci asi čtyř desítek zemí a Mezinárodního trestního soudu (ICC) debatovali o vyšetřování válečných zločinů spáchaných během téměř pět měsíců trvajícího konfliktu. Myšlenku specializovaného tribunálu podpořil nizozemský ministr zahraničí, hlavní prokurátor ICC volal po koordinaci a "jednotící strategii".

"Stávající soudní instituce nemohou dohnat k zodpovědnosti všechny viníky. Je tím pádem potřeba zvláštního tribunálu pro rozsouzení zločinů ruské agrese proti Ukrajině," uvedl ukrajinský prezident ve videonahrávce přehrané na konferenci konané v nizozemském Haagu.

Ruské ozbrojené síly jsou Ukrajinou a jejími spojenci na Západě obviňovány z nespočtu válečných zločinů po vpádu Moskvy do sousední země na konci února. Agentura AP se svými partnery zaznamenala 338 potenciálních válečných zločinů a Kyjev uvádí, že v této souvislosti vyšetřuje přes 20.000 obvinění. Nové kolo debat o mezinárodní spolupráci se konalo těsně poté, co Rusové vypálili rakety na město Vinnycja a zabili podle ukrajinských úřadů nejméně 20 lidí.

"Prostou pravdou je, že zatímco hovoříme, děti, ženy a muži, mladí a staří, žijí v teroru," řekl hlavní prokurátor ICC Karim Khan na úvod dnešní konference. Jejím cílem bylo podle něj hledat odpovědi na "potřebu koordinace" a "potřebu jednotící strategie" ve chvíli, kdy různé země vyšetřují válečné zločiny individuálně.

O možnosti zřídit samostatný tribunál tento týden hovořili zástupci Evropské unie po jednání ministrů spravedlnosti členských zemí v Praze. Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders a český ministr spravedlnosti Pavel Blažek řekli, že takový postup by nebyl možný bez souhlasu dalších velmocí. Blažek dodal, že vznik "ad hoc tribunálu" není vyloučený.

Dnes se k této myšlence vyjádřil i šéf nizozemské diplomacie Wopke Hoekstra. "Musíme zaplnit to vakuum, Mezinárodní trestní soud na to nemá jurisdikci," uvedl po jednání vládních představitelů z přibližně 40 zemí. "Dovedu si představit, že se budeme zabývat spuštěním takového tribunálu. Pravděpodobně to nebude jednoduché, ale budeme se snažit Ukrajině pomoci, jak to jde," pokračoval.

V souvislosti s vyšetřováním zločinů na Ukrajině média připomínají například reakci mezinárodního společenství na válku v Bosně v 90. letech minulého století, po níž vznikl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Bývalý velitel bosenskosrbské armády Ratko Mladić u něj byl odsouzen až více než 20 let po konci války.

Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová dnes podle agentury Reuters uvedla, že Kyjev dosud zahájil stíhání 127 lidí podezřelých z válečných zločinů. Prvním odsouzeným se stal v květnu 21letý ruský voják Vadim Šišimarin, který byl shledán vinným z vraždy neozbrojeného civilisty na severovýchodě Ukrajiny. Od té doby byli odsouzeni ještě další dva Rusové, ve všech případech se jednalo o nízko postavené členy ruské armády.